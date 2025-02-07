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Posted 7 февраля, 17:10

Published 7 февраля, 17:10

Modified 7 февраля, 17:10

Updated 7 февраля, 17:10

Почта России и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве

Почта России и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве

7 февраля 2025, 17:10
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава «Почты России» Михаил Волков подписали соглашение о сотрудничестве. Данный документ рассчитан на четыре года и определяет направления сотрудничества компании и региональных властей.

Данное соглашение закрепляет главные направления совместной работы правительства Тульской области и главного почтового оператора России: дальнейшую модернизацию почтовых отделений, повышение доступности и качества услуг почтовой связи и содействие развитию новых технологий. Об этом информируют «Новые известия».

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков отметил, что тесное сотрудничество с региональными властями является основой, без которой невозможно представить работу компании. Он рассказал, что на встрече с губернатором были оговорены конкретные совместные действия по улучшению почтовой связи на территории области. Особое внимание было уделено сельской местности, где почта является центром получения не только почтовых, но и социальных и финансовых услуг. Волков добавил, что приоритеты работы руководства региона и «Почты России» совпадают. По его словам, совместная работа по обозначенным направлениям будет продолжена.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 11.09.2021 № Пр-1703 за три года в Тульской области было модернизировано 33 отделения «Почты России». В результате в сёлах региона появились комфортные офисы, в которых почти 60 000 человек могут воспользоваться современными сервисами. Помимо востребованных почтовых и финансовых услуг, здесь можно самостоятельно измерить показатели здоровья на медицинских бытовых приборах. По программе модернизации в регионе впервые появились быстровозводимые почтовые отделения. Модернизация сельских отделений продолжится и в 2025 году.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что правительство региона готово продолжать данное сотрудничество. По его словам, реформы и преобразования почтовой службы можно интегрировать в мероприятия региональной программы «Наш район», которая создана для решения локальных проблем на местах. Это позволит повысить качество почтовых услуг и уменьшить количество нареканий.

На сегодняшний день в Тульской области работает 471 стационарное почтовое отделение, из которых 146 — городских, и 325 — сельских. Почта внедряет цифровые сервисы и услуги, востребованные у широкого потребителя. Теперь в отделениях почты можно воспользоваться зонами самообслуживания, получить посылку в почтомате или по QR-коду. Доступны также и традиционные услуги. За прошедший год в регионе было обработано более 20 миллионов единиц письменной корреспонденции и более 3,5 миллиона различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через «Почту России», превысило 3 миллиона.

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