Почта России и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве

На сегодняшний день в Тульской области работает 471 стационарное почтовое отделение, из которых 146 — городских, и 325 — сельских. Почта внедряет цифровые сервисы и услуги, востребованные у широкого потребителя. Теперь в отделениях почты можно воспользоваться зонами самообслуживания, получить посылку в почтомате или по QR-коду. Доступны также и традиционные услуги. За прошедший год в регионе было обработано более 20 миллионов единиц письменной корреспонденции и более 3,5 миллиона различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через «Почту России», превысило 3 миллиона.