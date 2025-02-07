«Отдых необходим»: хоккеисты «Авангарда» получат два выходных перед следующим матчем

Вчера в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ладой». Итог игры — 2:1 в пользу омской команды. После этой встречи многие «ястребы» получат дополнительные выходные, об этом сообщил главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.