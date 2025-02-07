gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 09:56

Published 7 февраля, 09:56

Modified 7 февраля, 09:56

Updated 7 февраля, 09:56

Ги Буше

«Отдых необходим»: хоккеисты «Авангарда» получат два выходных перед следующим матчем

7 февраля 2025, 09:56
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Из-за большого количества травмированных игроков многие хоккеисты проводят на льду практически весь матч, после таких игр, как считает Ги Буше, необходимо давать отдых.

Вчера в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ладой». Итог игры — 2:1 в пользу омской команды. После этой встречи многие «ястребы» получат дополнительные выходные, об этом сообщил главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.

«Мы стараемся давать ребятам возможность отдыхать. До следующего матча у нас есть четыре дня. Два выходных дадим всем, кроме молодых ребят, вратарей, Маклауда и Прохоркина, поскольку они не играют. Остальные же ребята действительно очень много времени проводят на льду, играют в разных расстановках, поэтому отдых им крайне необходим», — отметил Буше.

Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. Из-за этого увеличилась нагрузка на многих игроков «основы».

После победы в Тольятти «Авангард» сохраняет за собой шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 60 очков после 53 матчей, следующая игра омичей пройдет 11 февраля во Владивостоке, соперником «ястребов» станет местный «Адмирал».

Капитан «Авангарда» Шарипзянов стал игроком дня КХЛ после матча с «Ладой»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика