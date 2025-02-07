«Отдых необходим»: хоккеисты «Авангарда» получат два выходных перед следующим матчем

Posted 7 февраля, 09:56
Published 7 февраля, 09:56
Modified 7 февраля, 09:56
Updated 7 февраля, 09:56
Вчера в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ладой». Итог игры — 2:1 в пользу омской команды. После этой встречи многие «ястребы» получат дополнительные выходные, об этом сообщил главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.
«Мы стараемся давать ребятам возможность отдыхать. До следующего матча у нас есть четыре дня. Два выходных дадим всем, кроме молодых ребят, вратарей, Маклауда и Прохоркина, поскольку они не играют. Остальные же ребята действительно очень много времени проводят на льду, играют в разных расстановках, поэтому отдых им крайне необходим», — отметил Буше.
Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. Из-за этого увеличилась нагрузка на многих игроков «основы».
После победы в Тольятти «Авангард» сохраняет за собой шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 60 очков после 53 матчей, следующая игра омичей пройдет 11 февраля во Владивостоке, соперником «ястребов» станет местный «Адмирал».