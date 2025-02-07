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Posted 7 февраля, 03:02

Published 7 февраля, 03:02

Modified 7 февраля, 03:02

Updated 7 февраля, 03:02

От -20 до +2: на выходных омичей ждут сильные перепады температуры

От -20 до +2: на выходных омичей ждут сильные перепады температуры

7 февраля 2025, 03:02
Фото: Изображение Midjourney.
На следующей неделе погода тоже будет переменчивой.

На грядущих выходных в Омской области будет переменчивая погода. По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 8 февраля, будет -10… -15 градусов (местами до -20), днем — -5… -10, также небольшой снег. Ночью в воскресенье, 9 февраля, обещают -6… -11 градусов (местами до -16), а уже днем температура поднимется до +2… -3 градусов, также по-прежнему будут небольшие осадки.

По данным Ventusky, большую часть следующей недели тоже будет тепло. Столбик термометра с понедельника, 10 февраля, до пятницы, 14 февраля, будет в пределах -2… -9 градусов, а на выходных станет холоднее. 15 и 16 февраля прогнозируют до -16… -19 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Ранее мы рассказывали, какая погода ждет жителей Омской области в ближайшие две недели. Подробности — в нашем материале.

Туман и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Температура#Осадки#Прогноз#Перепады температуры#Февраль
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