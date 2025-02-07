От -20 до +2: на выходных омичей ждут сильные перепады температуры

На грядущих выходных в Омской области будет переменчивая погода. По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 8 февраля, будет -10… -15 градусов (местами до -20), днем — -5… -10, также небольшой снег. Ночью в воскресенье, 9 февраля, обещают -6… -11 градусов (местами до -16), а уже днем температура поднимется до +2… -3 градусов, также по-прежнему будут небольшие осадки.