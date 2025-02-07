«Огненное шоу»: на трассе Омск-Новосибирск водитель проехал на горящей фуре

Posted 7 февраля, 09:20
Published 7 февраля, 09:20
Modified 7 февраля, 09:22
Updated 7 февраля, 09:22
На одной из парковок рядом с трассой Омск — Новосибирск сегодняшней ночью было горячо. На опубликованной в паблике ВКонтакте «Инцидент Омск» видеозаписи заметен полностью охваченный огнем большегруз, который водитель пытается отогнать подальше от других машин.
В посте говорится, что инцидент обошелся без пострадавших. Немного подробностей появилось в комментариях. Оказалось, что это была не единственная горящая машина, «подгорели», по словам комментаторов, и прицепы у других большегрузов. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
Точное место, где произошло возгорание фур, не уточняется.
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