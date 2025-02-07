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Posted 7 февраля, 09:20

Published 7 февраля, 09:20

Modified 7 февраля, 09:22

Updated 7 февраля, 09:22

На трассе Омск-Новосибирск водитель проехал за рулем охваченной огнем фуры

«Огненное шоу»: на трассе Омск-Новосибирск водитель проехал на горящей фуре

7 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.

На трассе Омск-Новосибирск водитель проехал за рулем охваченной огнем фуры

Точное место, где произошел этот инцидент, не уточняется.

На одной из парковок рядом с трассой Омск — Новосибирск сегодняшней ночью было горячо. На опубликованной в паблике ВКонтакте «Инцидент Омск» видеозаписи заметен полностью охваченный огнем большегруз, который водитель пытается отогнать подальше от других машин.

По парковке проехала горящая фура
По парковке проехала горящая фура. Фото: Скриншот видео в паблике «Инцидент Омск» ВКонтакте

В посте говорится, что инцидент обошелся без пострадавших. Немного подробностей появилось в комментариях. Оказалось, что это была не единственная горящая машина, «подгорели», по словам комментаторов, и прицепы у других большегрузов. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

Точное место, где произошло возгорание фур, не уточняется.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Россия#Пожары#Трасса#Новости#Фура
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