«Огненное шоу»: на трассе Омск-Новосибирск водитель проехал на горящей фуре

В посте говорится, что инцидент обошелся без пострадавших. Немного подробностей появилось в комментариях. Оказалось, что это была не единственная горящая машина, «подгорели», по словам комментаторов, и прицепы у других большегрузов. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.