Наука — дело прибыльное: как специалисты по дронам стали востребованными в Омске

Это свидетельствует о том, что устройства востребованы, и ими кто-то должен профессионально управлять. Однако, несмотря на рост спроса, в России пока недостаточно специалистов в этой сфере. Образовательные программы по управлению БПЛА начинают появляться, но их количество еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка.