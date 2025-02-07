Наука — дело прибыльное: как специалисты по дронам стали востребованными в Омске

Posted 7 февраля, 03:30
Published 7 февраля, 03:30
Modified 7 февраля, 03:30
Updated 7 февраля, 03:30
Дроны даже используются при розыскных и спасательных работах и во многих других областях. Однако сейчас в России мало квалифицированных операторов БПЛА, что тормозит развитие этой перспективной сферы.
На платформах по поиску работы, таких как hh.ru и Яндекс Работа, наблюдается значительный спрос на операторов БПЛА. В 2023 году на платформе hh.ru появилось более 1000 вакансий для операторов дронов. Средняя заработная плата оператора БПЛА составляет 80-120 тыс рублей, при том по России средняя зарплата колеблется от 70 000 до 150 000 рублей, в Москве — 120 000-200 000 рублей.
Это свидетельствует о том, что устройства востребованы, и ими кто-то должен профессионально управлять. Однако, несмотря на рост спроса, в России пока недостаточно специалистов в этой сфере. Образовательные программы по управлению БПЛА начинают появляться, но их количество еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка.
В Омске специалистов по управлению беспилотниками готовят, например, в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ). Там есть специальности «Управление БПЛА» и «Пилот дрона». Программы доступны как для школьников, так и для тех обучающихся, кто уже имеет высшее или среднеспециальное образование.
Для детей изучение механики управления беспилотниками может стать хобби, которое вследствие перерастет в рабочую специальность. Изучение дронов развивает техническую грамотность, а значит, проблем с использованием гаджетов не будет. И творчество тут тоже не лишнее — дроны дают возможность проявить креативность и реализовать свои таланты.
Также на сайте вуза сообщается, что для студентов создана специальная БПЛА-лаборатория, в которой можно сразу отработать полученные навыки на практике. После обучения специалист получает не только документ об образовании, но и опыт работы с беспилотниками.
Преподаватели вуза уверят, что работа в лаборатории БПЛА СИБИТ поможет не просто развить технические навыки, но навыки критического мышления, умения работать в команде и принимать обоснованные решения в постоянно меняющейся среде. Это позволяет студентам эффективно решать сложные задачи.
Кроме того, лаборатория выступает площадкой для научных исследований и публикаций, что положительно сказывается на академической и профессиональной подготовке. Опыт работы с БПЛА открывает широкие перспективы карьерного роста в любой области, где беспилотные системы находят применение.
«Открытие лабораторий — это расширение возможностей Сибирского института бизнеса и информационных технологий в техническом и технологическом плане. Это нововведение будет использовано во всех аспектах образовательного процесса, от учебной деятельности до внеурочной работы (воспитательной, спортивной, творческой) и научных исследований, проводимых как студентами, так и преподавателями», — ректор Максим Георгиевич Родионов.
Отмечается, что вуз уже формирует специальные образовательные программы для ветеранов и бойцов СВО — программы станут программой ресоциализации для участников СВО, которые вернулись с травмами.