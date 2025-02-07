Нарушения на ТЭЦ-5, капризы погоды и бешеный клев. Омск в пятницу

В этом году зима в Омской области вызывает много вопросов, иногда температура воздуха поднимается выше нуля, а иногда опускается ниже -20 градусов. Однако, как объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного, так как кратковременные оттепели зимой — это не редкость.