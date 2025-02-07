Нарушения на ТЭЦ-5, капризы погоды и бешеный клев. Омск в пятницу

Posted 7 февраля, 14:02
Published 7 февраля, 14:02
Modified 7 февраля, 14:02
Updated 7 февраля, 14:02
Новость №1. Проверка Росприроднадзора показала серьезные нарушения в работе омской ТЭЦ-5
Специалисты Росприроднадзора провели проверку работы ТЭЦ-5 по требованию прокуратуры и получили неутешительные результаты. Оказалось, что при запуске оборудования станция не смогла полностью очистить выбросы загрязняющих веществ. Это могло стать причиной появления сажи и загрязнения воздуха. Теперь ТГК-11 обязана исправить нарушения.
Новость №2. Роман Вильфанд объяснил, почему омичам рано прощаться с зимой
В этом году зима в Омской области вызывает много вопросов, иногда температура воздуха поднимается выше нуля, а иногда опускается ниже -20 градусов. Однако, как объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного, так как кратковременные оттепели зимой — это не редкость.
Новость №3. Омичи поделились рыбными местами региона
Жители Омской области продолжают рыболовный сезон, пока многим них улыбается удача. Килограммы рыбы омичи ловят в реках, озерах и затонах региона, а своими успехами делятся в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети. Среди мест, где плещется больше всего рыбы — озеро Салтаим, затон «Сургутка» и другие.