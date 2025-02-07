gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 14:02

Published 7 февраля, 14:02

Modified 7 февраля, 14:02

Updated 7 февраля, 14:02

Иллюстрация

Нарушения на ТЭЦ-5, капризы погоды и бешеный клев. Омск в пятницу

7 февраля 2025, 14:02
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Проверка Росприроднадзора показала серьезные нарушения в работе омской ТЭЦ-5

Специалисты Росприроднадзора провели проверку работы ТЭЦ-5 по требованию прокуратуры и получили неутешительные результаты. Оказалось, что при запуске оборудования станция не смогла полностью очистить выбросы загрязняющих веществ. Это могло стать причиной появления сажи и загрязнения воздуха. Теперь ТГК-11 обязана исправить нарушения.

Жалобы подтвердились: на омской ТЭЦ-5 нашли нарушения в очистке выбросов
Узнать подробнее

Новость №2. Роман Вильфанд объяснил, почему омичам рано прощаться с зимой

В этом году зима в Омской области вызывает много вопросов, иногда температура воздуха поднимается выше нуля, а иногда опускается ниже -20 градусов. Однако, как объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного, так как кратковременные оттепели зимой — это не редкость.

Роман Вильфанд рассказал о капризах погоды: Омскую область ждут морозы после оттепели
Узнать подробнее

Новость №3. Омичи поделились рыбными местами региона

Жители Омской области продолжают рыболовный сезон, пока многим них улыбается удача. Килограммы рыбы омичи ловят в реках, озерах и затонах региона, а своими успехами делятся в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети. Среди мест, где плещется больше всего рыбы — озеро Салтаим, затон «Сургутка» и другие.

«Бешеный клев»: омичи рассказали, где в регионе ловят больше всего рыбы
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Нарушения#Прогноз погоды#Рыбалка#Ухудшение погодных условий#Нарушение#Рыбак#Рыбалка на льду#Новости#ТЭЦ#Итоги дня#Погода на выходных#Опасная погода#Рыба#Изменение погоды#Нарушитель#Аномальная погода#Нарушение закона#Рыбаки#ТЭЦ-5#Проверка ТЭЦ#Труба ТЭЦ-5#Место для рыбалки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика