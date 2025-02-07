Мушиная ферма: в Омской области перенесли открытие завода по переработке отходов

Posted 7 февраля, 07:17
Published 7 февраля, 07:17
Modified 7 февраля, 08:13
Updated 7 февраля, 08:13
Компания «Ястро-Инновации», которая будет строить завод по разведению мух, планировала вложить в проект 450 млн рублей. В 2021 году сообщали, что начнут строить завод в Красном Яре, а открыть его собирались в прошлом году. Однако реализация проекта задержалась. Об этом «РБК Омск» сообщили в Агентстве развития и инвестиций Омской области.
Согласно данным Rusprofile, директором компании «Ястро-Инновации» числится Ольга Усько. Учредители — Максим Плетюк, Станислав Тяшкун и Александр Кузницын — известны по бизнес-империи «Ястро». ООО «Ястро-Инновации» зарегистрировано в 2020 году, уставной капитал составляет 5 млн рублей.
На данный момент продолжаются исследования и разработки, и точных сроков открытия завода пока нет. Все будет зависеть от результатов этих работ.
Напомним, завод будет заниматься разведением мух «Черная львинка». Эти насекомые могут перерабатывать испорченные продукты, превращая их в безопасные вещества. Такой процесс поможет утилизировать отходы.