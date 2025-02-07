Мушиная ферма: в Омской области перенесли открытие завода по переработке отходов

Компания «Ястро-Инновации», которая будет строить завод по разведению мух, планировала вложить в проект 450 млн рублей. В 2021 году сообщали, что начнут строить завод в Красном Яре, а открыть его собирались в прошлом году. Однако реализация проекта задержалась. Об этом «РБК Омск» сообщили в Агентстве развития и инвестиций Омской области.