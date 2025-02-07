gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:17

Published 7 февраля, 07:17

Modified 7 февраля, 08:13

Updated 7 февраля, 08:13

Омский завод по разведению мух

Мушиная ферма: в Омской области перенесли открытие завода по переработке отходов

7 февраля 2025, 07:17
Фото: Изображение Midjourney. Омский завод по разведению мух

В Омской области отложили открытие фермы по выращиванию мух

Завод по разведению мух должен был появиться в поселке Красный Яр.

Компания «Ястро-Инновации», которая будет строить завод по разведению мух, планировала вложить в проект 450 млн рублей. В 2021 году сообщали, что начнут строить завод в Красном Яре, а открыть его собирались в прошлом году. Однако реализация проекта задержалась. Об этом «РБК Омск» сообщили в Агентстве развития и инвестиций Омской области.

Согласно данным Rusprofile, директором компании «Ястро-Инновации» числится Ольга Усько. Учредители — Максим Плетюк, Станислав Тяшкун и Александр Кузницын — известны по бизнес-империи «Ястро». ООО «Ястро-Инновации» зарегистрировано в 2020 году, уставной капитал составляет 5 млн рублей.

ООО «Ястро-Инновации»
ООО «Ястро-Инновации». Фото: Rusprofile

На данный момент продолжаются исследования и разработки, и точных сроков открытия завода пока нет. Все будет зависеть от результатов этих работ.

Напомним, завод будет заниматься разведением мух «Черная львинка». Эти насекомые могут перерабатывать испорченные продукты, превращая их в безопасные вещества. Такой процесс поможет утилизировать отходы.

Источник заразы или денег? В Омске планируют открыть завод для разведения мух
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Завод#Красный Яр#Максим Плетюк#Ястро#Утилизация отходов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика