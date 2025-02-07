Меньше копоти, больше воздуха: на омских ТЭЦ хотят заменить фильтры к концу 2026 года

Омские ТЭЦ, которые выбрасывают в воздух золу и копоть, собираются модернизировать. К концу 2026 года на трех станциях установят новые электрофильтры — они должны лучше очищать дым от вредных веществ. Об этом «ТАСС» сообщили в Минприроды РФ.