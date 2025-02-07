Меньше копоти, больше воздуха: на омских ТЭЦ хотят заменить фильтры к концу 2026 года

Posted 7 февраля, 03:38
Published 7 февраля, 03:38
Modified 7 февраля, 03:40
Updated 7 февраля, 03:40
Омские ТЭЦ, которые выбрасывают в воздух золу и копоть, собираются модернизировать. К концу 2026 года на трех станциях установят новые электрофильтры — они должны лучше очищать дым от вредных веществ. Об этом «ТАСС» сообщили в Минприроды РФ.
Как планируют бороться с загрязнением
«Задача — вдвое снизить выбросы опасных веществ в городе к 2036 году», — пояснили в министерстве.
Напомним, в начале 2025 года омичи снова столкнулись с выпадением пепла из-за работы ТЭЦ. Люди жаловались на грязный снег, сажу на подоконниках и неприятный запах. После проверок выяснилось, что на станциях нарушаются нормы очистки выбросов.