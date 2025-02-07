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Posted 7 февраля, 03:38

Published 7 февраля, 03:38

Modified 7 февраля, 03:40

Updated 7 февраля, 03:40

В Омске решают проблему качества воздуха

Меньше копоти, больше воздуха: на омских ТЭЦ хотят заменить фильтры к концу 2026 года

7 февраля 2025, 03:38
Фото: 1MI. В Омске решают проблему качества воздуха

В Омске заменят фильтры на ТЭЦ, но ждать придется почти два года

Пока Омск остается в числе самых грязных городов страны.

Омские ТЭЦ, которые выбрасывают в воздух золу и копоть, собираются модернизировать. К концу 2026 года на трех станциях установят новые электрофильтры — они должны лучше очищать дым от вредных веществ. Об этом «ТАСС» сообщили в Минприроды РФ.

Как планируют бороться с загрязнением

  • Замена фильтров на трех ТЭЦ ТГК-11;
  • Перевод частных домов на газ — к 2025 году 3 488 домов уже подключены, в планах еще 1 500 объектов;
  • Обновление заводов — модернизация очистки сооружений, внедрение новых систем переработки отходов.
«Задача — вдвое снизить выбросы опасных веществ в городе к 2036 году», — пояснили в министерстве.

Напомним, в начале 2025 года омичи снова столкнулись с выпадением пепла из-за работы ТЭЦ. Люди жаловались на грязный снег, сажу на подоконниках и неприятный запах. После проверок выяснилось, что на станциях нарушаются нормы очистки выбросов.

В Омске чистый воздух
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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Выбросы#Газ#Загрязнение#ТЭЦ
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