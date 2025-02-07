Ложная тревога: в омские школы пришли угрозы минирования

Posted 7 февраля, 06:42
Published 7 февраля, 06:42
Modified 7 февраля, 06:44
Updated 7 февраля, 06:44
Городу55 стало известно, что сегодня, 7 февраля, в Омске несколько школ были эвакуированы после того, как в полицию поступило сообщение о возможном минировании. Учебные заведения решили распустить учеников домой, чтобы провести проверку.
Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что после получения сообщения о минировании сотрудники правоохранительных органов оперативно проверили информацию. В результате угрозы не подтвердились, и опасности не было. Все школы возобновили свою работу. Номера школ, которые стали объектами проверки, в полиции не раскрыли.
«В полицию поступило сообщение о заминировании нескольких школ. Информация была проверена, подтверждения не нашла. Опасности нет, работа возобновлена», — отметил Алексей Командыков.
Напомним, ранее стало известно, что в омской школе, в которой случилось короткое замыкание, изменили формат обучения.