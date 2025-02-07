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Posted 7 февраля, 06:42

Published 7 февраля, 06:42

Modified 7 февраля, 06:44

Updated 7 февраля, 06:44

Минирование омских школ: что известно

Ложная тревога: в омские школы пришли угрозы минирования

7 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI. Минирование омских школ: что известно

В Омске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

Работа в учебных учреждениях возобновлена.

Городу55 стало известно, что сегодня, 7 февраля, в Омске несколько школ были эвакуированы после того, как в полицию поступило сообщение о возможном минировании. Учебные заведения решили распустить учеников домой, чтобы провести проверку.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что после получения сообщения о минировании сотрудники правоохранительных органов оперативно проверили информацию. В результате угрозы не подтвердились, и опасности не было. Все школы возобновили свою работу. Номера школ, которые стали объектами проверки, в полиции не раскрыли.

«В полицию поступило сообщение о заминировании нескольких школ. Информация была проверена, подтверждения не нашла. Опасности нет, работа возобновлена», — отметил Алексей Командыков.

Напомним, ранее стало известно, что в омской школе, в которой случилось короткое замыкание, изменили формат обучения.

В омской школе произошло короткое замыкание: эвакуировались больше 700 человек
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Эвакуация#Опасность#Школы#Минирование
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