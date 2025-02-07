Ложная тревога: в омские школы пришли угрозы минирования

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил Городу55, что после получения сообщения о минировании сотрудники правоохранительных органов оперативно проверили информацию. В результате угрозы не подтвердились, и опасности не было. Все школы возобновили свою работу. Номера школ, которые стали объектами проверки, в полиции не раскрыли.