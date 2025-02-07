Контрафактная империя: семья из Омска попалась на продаже алкоголя и табака

Posted 7 февраля, 06:24
Published 7 февраля, 06:24
Modified 7 февраля, 06:29
Updated 7 февраля, 06:29
В Омске Октябрьский районный суд вынес приговор матери и сыну, которые занимались продажей контрафактного алкоголя и табачных изделий.
В УФСБ России по Омской области сообщили, что в июле 2023 года пара начала продавать продукцию без нужных маркировок. Сотрудники УФСБ обнаружили их деятельность и изъяли более 150 тысяч бутылок поддельного алкоголя и 40 тысяч пачек табачных изделий. Общая стоимость изъятого составила около 55 миллионов рублей.
После расследования было возбуждено уголовное дело, и суд признал семью виновными. Мужчине дали 3,5 года тюрьмы и штраф 1 миллион рублей, а женщине — 2 года условно. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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