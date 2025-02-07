Контрафактная империя: семья из Омска попалась на продаже алкоголя и табака

В УФСБ России по Омской области сообщили, что в июле 2023 года пара начала продавать продукцию без нужных маркировок. Сотрудники УФСБ обнаружили их деятельность и изъяли более 150 тысяч бутылок поддельного алкоголя и 40 тысяч пачек табачных изделий. Общая стоимость изъятого составила около 55 миллионов рублей.