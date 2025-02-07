Конец СВО близко? Что эксперты говорят о военном конфликте с приходом к власти Трампа

Во время интервью глава государства вспомнил о прошлых переговорах, которые проводились в марте 2022 года — то есть в самом начале СВО. Москва предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР, и в таком случае боевых действий не было бы. Тогда даже был подготовлен проект мирного договора, должна была состояться личная встреча двух президентов, однако этого не произошло, и переговоры свернули.