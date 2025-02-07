Конец СВО близко? Что эксперты говорят о военном конфликте с приходом к власти Трампа

Posted 7 февраля, 03:30
Published 7 февраля, 03:30
Modified 7 февраля, 16:04
Updated 7 февраля, 16:04
С начала специальной военной операции прошло без малого три года. Все это время постоянно появляются новости о планирующихся переговорах между Россией и Украиной. С новой силой эти разговоры зазвучали после прихода к власти Дональда Трампа и его инаугурации 20 января 2025 года.
Последние прогнозы по срокам завершения СВО и условия для заключения мира — в материале Города55.
Подробно о готовности России к переговорам с Украиной и условиях, которые позволили бы быстро завершить СВО президент Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину.
По мнению президента, конфликт на Украине может быть завершен через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Россия при этом готова садиться за стол переговоров, но подписывать соглашение пока не с кем, так как президент Украины сейчас нелегитимен.
«Если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай в соответствии с Конституцией это сделают представители Рады», — отметил Владимир Путин.
Во время интервью глава государства вспомнил о прошлых переговорах, которые проводились в марте 2022 года — то есть в самом начале СВО. Москва предлагала Киеву «уйти» из ЛНР и ДНР, и в таком случае боевых действий не было бы. Тогда даже был подготовлен проект мирного договора, должна была состояться личная встреча двух президентов, однако этого не произошло, и переговоры свернули.
«Вопрос в окончательном подписании документов — это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную историческую перспективу. Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости», — подчеркнул Путин.
А посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не озвучил конструктивных подходов по завершению конфликта на Украине.
«Американский президент говорит о готовности начать диалог, но это больше похоже на попытку показать свое влияние или заранее обозначить свою позицию. При этом никаких реальных шагов или конструктивных идей от него не поступало. Было только желание, заявленное Трампом, о том, что он хотел бы прекратить это кровопролитие», — пояснил Мирошник.
Готовность России вести переговоры, кстати, 5 февраля подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля считает, что заинтересованность в мирных переговорах в первую очередь должна идти из Киева. Это следует из динамики и хода специальной военной операции. Не обошел стороной Песков и недавние заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам.
«Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — цитирует слова пресс-секретаря президента России ТАСС.
По мнению же официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы. Дипломат считает, что это может быть использовано Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного военного реванша.
Дональд Трамп еще до инаугурации делал заявления о необходимости прекращения боевых действий и говорил, что хочет пообщаться на этот счет с Владимиром Путиным. Однако 22 января в соцсети Truth Social президент США опубликовал ультимативный пост. В нем Трамп отметил, что любит русский народ, но Россия должна в ближайшее время завершить спецоперацию на Украине, иначе последует ужесточение санкционного давления.
«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!», — написал президент США.
26 января издание The Independent сообщило, что Дональд Трамп собирается закончить боевые действия в Украине к весне 2025 года.
Желание пообщаться с Владимиром Путиным Дональд Трамп подтвердил и 1 февраля во время общения с журналистами в Белом доме. Он выразил надежду, что достигнет «чего-то существенного» по вопросу завершения конфликта на Украине. Это, по мнению президента США, отвечает интересам всего мира.
На недавней совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп отметил, что идут очень хорошие, конструктивные переговоры по Украине как с российским, так и украинским руководством.
На скором наступлении постоянного мира настаивает и спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог. Он считает, что для этого достаточно несколько месяцев, а не лет. Американское видение по курируемой теме Келлог пообещал представить на Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится с 14 по 16 февраля 2025 года.
«Рад сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну на Украине», — написал Кит Келлог в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры).
За последние 10 дней немало громких заявлений сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Например, 26 января он в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали сказал, что Трамп не знает детально, как закончить конфликт России и Украины.
«Он (Трамп, — прим. Ред.) делает месседж прямой, и он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».
В интервью Associated Press в начале февраля президент Украины отметил, что хочет мирных переговоров — сначала с Дональдом Трампом, а потом и с Россией.
Кстати, в Киеве обеспокоены «сближением позиций России и США» о проведении выборов на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимного бывшего министра Украины. В статье утверждается об опасениях Киева, что президентские выборы поставят под угрозу сплоченность страны.
Тем временем, Владимир Зеленский 5 февраля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Как говорится на сайте Верховной Рады, они будут продолжаться с 8 февраля до 9 мая 2025 года.