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Posted 7 февраля, 11:32

Published 7 февраля, 11:32

Modified 7 февраля, 11:48

Updated 7 февраля, 11:48

Омич примет участие в шоу на ТНТ

Комик из Омска выступит в шоу «Стендап рулетка» на ТНТ

7 февраля 2025, 11:32
Фото: 1MI. Омич примет участие в шоу на ТНТ
Выпуск с омичом Мадияром Сатвалдиным можно будет увидеть уже сегодня вечером.

Сегодня, 7 февраля, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Стендап рулетка» (16+), в нем примет участие омич Мадияр Сатвалдин. Выпуск с ним выйдет в эфир в 22:00 по омскому времени.

Интересно, что мужчина уже принимал участие в телешоу на этом канале. В сентябре прошлого года Сатвалдин стал победителем «Истории на миллион» (16+) и забрал домой 1 миллион рублей, выиграв журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.

Напомним, что недавно песня омской группы прозвучала в сериале «Девушки с Макаровым» (18+) на ТНТ.

Артист из Омской области выступил на шоу Андрея Малахова
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#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Новости#Телевидение#Телеканал#Телешоу#ТНТ#Стендап
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