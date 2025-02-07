Комик из Омска выступит в шоу «Стендап рулетка» на ТНТ

Posted 7 февраля, 11:32
Published 7 февраля, 11:32
Modified 7 февраля, 11:48
Updated 7 февраля, 11:48
Сегодня, 7 февраля, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Стендап рулетка» (16+), в нем примет участие омич Мадияр Сатвалдин. Выпуск с ним выйдет в эфир в 22:00 по омскому времени.
Интересно, что мужчина уже принимал участие в телешоу на этом канале. В сентябре прошлого года Сатвалдин стал победителем «Истории на миллион» (16+) и забрал домой 1 миллион рублей, выиграв журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.
Напомним, что недавно песня омской группы прозвучала в сериале «Девушки с Макаровым» (18+) на ТНТ.