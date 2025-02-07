Комик из Омска выступит в шоу «Стендап рулетка» на ТНТ

Интересно, что мужчина уже принимал участие в телешоу на этом канале. В сентябре прошлого года Сатвалдин стал победителем «Истории на миллион» (16+) и забрал домой 1 миллион рублей, выиграв журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.