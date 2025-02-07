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Posted 7 февраля, 09:22

Published 7 февраля, 09:22

Modified 7 февраля, 09:24

Updated 7 февраля, 09:24

Дамир Шарипзянов

Капитан «Авангарда» Шарипзянов стал игроком дня КХЛ после матча с «Ладой»

7 февраля 2025, 09:22
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов оформил дубль в матче с «Ладой» и был признан болельщиками игроком дня.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов был признан игроком дня КХЛ. В телеграм-канале Лиги за хоккеиста проголосовали 24% болельщиков.

Накануне, 6 февраля, «Авангард» в Тольятти встречался с «Ладой». «Ястребы» победили со счетом 2:1. Обе шайбы за «Авангард» забил Шарипзянов.

Хоккеист выступает за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2024/2025 защитник провел 53 матча, заработал 39 очков (10 шайб + 29 ассистов). Показатель полезности игрока равен «+17».

Ранее Город55 рассказывал, как прошел матч с «Ладой». После победы в Тольятти «ястребы» сохраняют за собой шестое место в Восточной конференции.

Победа по-капитански: «Авангард» на выезде одолел «Ладу» со счетом 2:1
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Матч#Лада#Тольятти#Восточная конференция
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