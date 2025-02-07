Капитан «Авангарда» Шарипзянов стал игроком дня КХЛ после матча с «Ладой»

Posted 7 февраля, 09:22
Published 7 февраля, 09:22
Modified 7 февраля, 09:24
Updated 7 февраля, 09:24
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов был признан игроком дня КХЛ. В телеграм-канале Лиги за хоккеиста проголосовали 24% болельщиков.
Накануне, 6 февраля, «Авангард» в Тольятти встречался с «Ладой». «Ястребы» победили со счетом 2:1. Обе шайбы за «Авангард» забил Шарипзянов.
Хоккеист выступает за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2024/2025 защитник провел 53 матча, заработал 39 очков (10 шайб + 29 ассистов). Показатель полезности игрока равен «+17».
Ранее Город55 рассказывал, как прошел матч с «Ладой». После победы в Тольятти «ястребы» сохраняют за собой шестое место в Восточной конференции.