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Posted 7 февраля, 10:41

Published 7 февраля, 10:41

Modified 7 февраля, 11:01

Updated 7 февраля, 11:01

Дамир Шарипзянов

Капитан «Авангарда» Шарипзянов поедет на Матч Звезд КХЛ вместо Джошуа Ливо

7 февраля 2025, 10:41
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
В матче также примут участие «ястребы» Семен Чистяков и Наиль Якупов.

Сегодня в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги объявили, что нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо не сможет принять участие в Матче Звезд КХЛ из-за травмы. Его место в команде дивизиона Чернышева займет защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Кроме капитана «ястребов» в матче примут участие еще два игрока омской команды — защитник Семен Чистяков и нападающий Наиль Якупов. Звездный уик-энд начнется 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят два полуфинальных матча мини-турнира, а на следующий — игру за третье место и финал.

Напомним, что вчера Дамир Шарипзянов оформил дубль в мачте «Авангарда» с «Ладой» и стал лучшим игроком дня по версии КХЛ.

Победа по-капитански: «Авангард» на выезде одолел «Ладу» со счетом 2:1
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