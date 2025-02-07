Капитан «Авангарда» Шарипзянов поедет на Матч Звезд КХЛ вместо Джошуа Ливо

Кроме капитана «ястребов» в матче примут участие еще два игрока омской команды — защитник Семен Чистяков и нападающий Наиль Якупов. Звездный уик-энд начнется 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят два полуфинальных матча мини-турнира, а на следующий — игру за третье место и финал.