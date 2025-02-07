Капитан «Авангарда» Шарипзянов поедет на Матч Звезд КХЛ вместо Джошуа Ливо

Posted 7 февраля, 10:41
Published 7 февраля, 10:41
Modified 7 февраля, 11:01
Updated 7 февраля, 11:01
Сегодня в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги объявили, что нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо не сможет принять участие в Матче Звезд КХЛ из-за травмы. Его место в команде дивизиона Чернышева займет защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Кроме капитана «ястребов» в матче примут участие еще два игрока омской команды — защитник Семен Чистяков и нападающий Наиль Якупов. Звездный уик-энд начнется 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят два полуфинальных матча мини-турнира, а на следующий — игру за третье место и финал.
Напомним, что вчера Дамир Шарипзянов оформил дубль в мачте «Авангарда» с «Ладой» и стал лучшим игроком дня по версии КХЛ.