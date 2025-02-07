«Капельницы в коридоре»: омичи рассказали о проблемах онкодиспансера

С начала 2025 года в онкологическом диспансере на улице Учебная, 205 наблюдаются многочасовые очереди на госпитализацию в дневной стационар. Омичи в сообществе ВКонтакте «Омск ВК» жалуются, что им приходится ждать по 5-6 часов, а иногда и дольше.