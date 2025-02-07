«Капельницы в коридоре»: омичи рассказали о проблемах онкодиспансера

Posted 7 февраля, 05:44
Published 7 февраля, 05:44
Modified 7 февраля, 06:38
Updated 7 февраля, 06:38
С начала 2025 года в онкологическом диспансере на улице Учебная, 205 наблюдаются многочасовые очереди на госпитализацию в дневной стационар. Омичи в сообществе ВКонтакте «Омск ВК» жалуются, что им приходится ждать по 5-6 часов, а иногда и дольше.
В комментариях под постом горожане недоумевают: почему нельзя распределить пациентов по разным филиалам и сократить время ожидания. В соцсетях появилось множество возмущенных комментариев.
«Позорище, три+ часа в очереди, и это в 2025 году, докатились. Город огромный, везде хвастаются, что все хорошо, а тут люди с онкологией сидят в очереди часами. Когда уже для людей в Омске условия появятся?».
«Там к пациентам относятся как последним …очень грубо».
«Я в Минздрав обращалась по этому вопросу, закрыли отделения по районам (относились к больнице по ул. Л. Чайкиной), а они говорят нет, это не правда, все работает. Я бы еще сюда добавила то, что люди с капельницами на Учебной СИДЯТ НА СТУЛЕ В КОРИДОРЕ В УЛИЧНОЙ ОДЕЖДЕ И ОБУВИ. Они вообще не понимают, что происходит, говорят, что это все не правда, у них норм, мы врем, что больные люди испытывают такие муки».
«На Завертяева не лучше!».
Кто-то считает, что главная причина очередей — недостаток врачей и низкие зарплаты медиков. По словам омичей, если специалисты продолжат увольняться, ждать приема придется еще дольше.
«Просто врачей и медперсонала не хватает. Люди уходят, у них зарплата 30-40 тыс. И это у врача высшей категории, у медсестер 18-25. Надо не врачей ругать».
Некоторые пациенты вспоминают, что в 2024 году ситуация была точно такой же, но никаких изменений так и не произошло.
«Так и в 2024 тоже самое было, сидели в очереди 5-6 часов».
В региональном министерстве здравоохранения заявили, что виновата непогода: из-за штормового предупреждения часть пациентов из районов приехала позже, и это привело к скоплению людей. Чиновники утверждают, что сейчас очередей уже нет.
«Фото из поста были сделаны на следующий день после штормового предупреждения — накануне часть рейсов из районов Омской области была отменена, и пациенты из сельской местности приехали на госпитализацию на день позже, создав очередь», — подчеркнули представители минздрава.
Также сообщили, что в марте планируется открытие нового филиала онкодиспансера на Левом берегу. Кроме того, по словам министерства, администрация онкодиспансера усилила работу медперсонала и держит ситуацию под контролем.
Ранее Город55 рассказывал о ситуации в омских школах — из-за ОРВИ на карантин закрыли почти сотню школьных классов.