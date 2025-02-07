«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Омске могут появиться беспилотные автобусы

Когда беспилотники выйдут на улицы? Пока не скоро. Скорее всего, сначала их начнут использовать только на закрытых территориях — например, на маршрутах внутри предприятия или на закрытых территориях, где меньше рисков. А вот по обычным улицам Омска такие автобусы смогут ездить только после изменения законодательства. Когда это произойдет — неизвестно.