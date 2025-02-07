«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Омске могут появиться беспилотные автобусы

Posted 7 февраля, 04:44
Published 7 февраля, 04:44
Modified 7 февраля, 05:29
Updated 7 февраля, 05:29
В Омске частные перевозчики хотят запустить беспилотные автобусы. Все из-за нехватки водителей — работать за руль никто не идет, и скоро просто некому будет возить пассажиров. Об этом «NGS55.RU» сообщил руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев.
В компании рассматривают китайские автобусы, в которые можно установить систему автопилота. Она уже работает в Китае и управляет транспортом без участия человека. Но есть проблема: по закону в автобусе обязательно должен быть водитель. Если случится авария, пока не ясно, кто за нее ответит — автопилот, перевозчик или разработчики системы.
Когда беспилотники выйдут на улицы? Пока не скоро. Скорее всего, сначала их начнут использовать только на закрытых территориях — например, на маршрутах внутри предприятия или на закрытых территориях, где меньше рисков. А вот по обычным улицам Омска такие автобусы смогут ездить только после изменения законодательства. Когда это произойдет — неизвестно.
Напомним, ранее Город55 подробно разбирал тему дефицита водителей общественного транспорта.