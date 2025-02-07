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Posted 7 февраля, 04:44

Published 7 февраля, 04:44

Modified 7 февраля, 05:29

Updated 7 февраля, 05:29

В Омске могут появиться автобусы без водителей

«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Омске могут появиться беспилотные автобусы

7 февраля 2025, 04:44
Фото: 1MI. В Омске могут появиться автобусы без водителей

Стало известно, когда в Омске появятся беспилотные автобусы

Перевозчики готовы внедрять технологии, однако есть одно «но».

В Омске частные перевозчики хотят запустить беспилотные автобусы. Все из-за нехватки водителей — работать за руль никто не идет, и скоро просто некому будет возить пассажиров. Об этом «NGS55.RU» сообщил руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев.

В компании рассматривают китайские автобусы, в которые можно установить систему автопилота. Она уже работает в Китае и управляет транспортом без участия человека. Но есть проблема: по закону в автобусе обязательно должен быть водитель. Если случится авария, пока не ясно, кто за нее ответит — автопилот, перевозчик или разработчики системы.

Когда беспилотники выйдут на улицы? Пока не скоро. Скорее всего, сначала их начнут использовать только на закрытых территориях — например, на маршрутах внутри предприятия или на закрытых территориях, где меньше рисков. А вот по обычным улицам Омска такие автобусы смогут ездить только после изменения законодательства. Когда это произойдет — неизвестно.

Напомним, ранее Город55 подробно разбирал тему дефицита водителей общественного транспорта.

Женщины и деньги: как в Омске борются с дефицитом водителей общественного транспорта
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#Риана Дязанцева#Транспорт#Омск#Перевозчики#Законодательство#Водители
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