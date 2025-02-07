«Хоть бы туалеты поставили»: омичи погрязли в заторах в последний рабочий день недели

Сложная ситуация сегодня образовалась на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ, причем с двух сторон. Со стороны Нефтяников «бордовым» отмечены улицы Заозерная, Химиков, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира пробка длится от остановки «Садко» до СибАДИ. На Левом берегу же «встали» улицы Лукашевича, 70 лет Октября, Конева, Енисейская и 3-я Островская.