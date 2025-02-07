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Posted 7 февраля, 12:45

Published 7 февраля, 12:45

Modified 7 февраля, 12:45

Updated 7 февраля, 12:45

Иллюстрация

«Хоть бы туалеты поставили»: омичи погрязли в заторах в последний рабочий день недели

7 февраля 2025, 12:45
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
По данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, пробки на некоторых магистралях достигают 8 баллов.

Сегодня вечером омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложений «Яндекс Карты» и 2ГИС, в некоторых частях города пробки достигают 8 баллов. Самая сложная ситуация сейчас в центре города, в Нефтяниках и на Левом берегу.

В вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена и Орджоникидзе, на Маршала Жукова затор случился из-за ДТП. Аварии также стали причиной проблем с движением на Красном Пути и Думской.

«Что за дела в пятницу?»
«Что за жесть опять на дорогах? Что там происходит?!», -пишут омичи.

Сложная ситуация сегодня образовалась на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ, причем с двух сторон. Со стороны Нефтяников «бордовым» отмечены улицы Заозерная, Химиков, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира пробка длится от остановки «Садко» до СибАДИ. На Левом берегу же «встали» улицы Лукашевича, 70 лет Октября, Конева, Енисейская и 3-я Островская.

«Хоть бы туалеты поставили, мало ли что», — иронично заметил омич, попавший в пробку на подъезде к мосту со стороны Левого берега.
«Где гаишники? Разберитесь уже»
«Бензин на исходе и не развернуться», — пишут автолюбители.
Скриншот
Скриншот. Фото: Яндекс Пробки

Напомним, что ранее жители Старого Кировска пожаловались мэрии Омска на опасный перекресток, где часто происходят аварии.

Омский проспект вошел в десятку самых дорогих торговых улиц России
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Затор
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