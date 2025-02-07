Федерацию бокса Омской области признали одной из лучших в России

Примечательно, что при участии программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть», увидело свет множество инициатив — и не только спортивных: участники грантового конкурса уже воплотили в жизнь и «Школу книжного блогера», и даже запустили целую выставку, посвященную судьбам 17-и самых известных омичей. Однако это лишь некоторые из проектов, реализованных в Омской области — по всей России их насчитывается гораздо больше.