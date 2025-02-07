Федерацию бокса Омской области признали одной из лучших в России

Posted 7 февраля, 09:00
Published 7 февраля, 09:00
Modified 7 февраля, 09:00
Updated 7 февраля, 09:00
Целенаправленная и хорошо выстроенная работа Федерации бокса Омской области в 2024 году была по достоинству оценена участниками 5-го Всероссийского боксерского форума, завершившегося в Москве 2 февраля. Наравне с «чемпионским поясом» лучшей спортивной организации Сибири, доставшегося Омску, гости форума отметили и заслуги соседних регионов — например, вклад в развитие и популяризацию бокса в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае.
«Большая честь получить признание нашей работы на всероссийском уровне. Чемпионат по боксу памяти Александра Малунцева, безусловно, одно из главных событий для сибирских боксеров. Проводить соревнования на высоком уровне нам помогает участие Омского НПЗ „Газпром нефти“. Благодаря поддержке предприятия бокс — как вид спорта популяризируется не только в регионе, но и за его пределами», — отметил президент Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский.
К слову, именно Омск является одним из главных городов этого вида спорта, ведь здесь проводится чемпионат памяти первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева — ключевое мероприятие для многих российских боксеров. Не так давно статус регионального чемпионата кардинально изменился — с 2022 года матчи проводятся уже в статусе чемпионата Сибири, а их призеры выходят уже на ринги всероссийских соревнований.
Однако некоторые элементы чемпионата памяти Александра Малунцева остались неизменны с самого первого раунда, объявленного еще в 1968 году — например, поддержка Омского нефтеперерабатывающего завода, оказываемая в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
«Поддержка спортивных проектов — одно из важных направлений в работе Омского НПЗ. Молодежь должна получать шанс для реализации своих талантов и участие в турнирах как нельзя лучше предоставляют такие возможности. К чемпионату по боксу памяти прославленного омича Александра Малунцева у предприятия особое отношение. Последние несколько лет соревнования вышли на высокий уровень, предоставляя лучшим спортсменам право проявить себя на федеральном уровне», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Примечательно, что при участии программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть», увидело свет множество инициатив — и не только спортивных: участники грантового конкурса уже воплотили в жизнь и «Школу книжного блогера», и даже запустили целую выставку, посвященную судьбам 17-и самых известных омичей. Однако это лишь некоторые из проектов, реализованных в Омской области — по всей России их насчитывается гораздо больше.