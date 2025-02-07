«Это для закуски»: как омичи отреагировали на продажу хлеба по три кусочка

Омичи неоднозначно отреагировали на продажу хлеба по три кусочка

Продажа хлеба по три кусочка в упаковке вызвала у омичей широкий спектр мнений — от положительных отзывов о удобстве и экономии до критики по поводу качества и ценовых изменений.

В Омске начали продавать хлеб, расфасованный по три кусочка в упаковке, по цене 20 рублей за упаковку. Этот формат упаковки предложили в ответ на запросы рынка. В нашем сообществе ВКонтакте новое предложение вызвало разные реакции среди жителей Омска. Некоторые омичи выразили поддержку этому нововведению, отметив его удобство. «Да отлично на самом деле. Я, к примеру, во-первых, ем мало хлеба, а во-вторых — очень не люблю выбрасывать продукты». «Правильно. Удобно». Другие омичи также поддержали эту концепцию, заявив, что покупка меньшего объема — это удобно и рационально. «И если хочется сделать пару бутербродов, то покупать ради этого целую булку хлеба, а потом выбрасывать испортившиеся — так себе идея. А с такой фасовкой удобно». «Да давно уже. Мне нравится. Выходит на два дня и плесенью не успевает покрыться». Однако не все омичи оценили нововведение положительно. Многие высказали недовольство качеством хлеба. По их мнению, раньше хлеб был гораздо вкуснее и стоил дешевле. «Дожили. Это ведь на самом деле не шутка. Хлеб даже не плесневеет, а это значит, что там черти. И не вкусный совсем, а вот вспомните наше детство: пока шли до дома, корочку все съедали, хлеб был вкусным и пах хлебом. Мы его по какой цене покупаем? Вы переведите в стоимость килограмм и вам страшно станет». «Так с такими ценами скоро полкусочку будут рады». «Цена почему такая большая?». Другие пользователи обеспокоены, что с увеличением цен на хлеб его размеры уменьшаются. «А этот человек в курсе, что килограммового хлеба днем с огнем не сыскать? Я их только в детстве и видала. Батоны весят грамм 350, плотная Магнитовская булочка что-то около 750 вроде. Это как молока стало не литр, а 900-800 мл. Чтобы цену удержать — воздух продают. Это не мы захотели на 100 мл молока меньше потреблять». Напомним, по словам министра сельского хозяйства Омской области Николая Дрофы, такая продукция ориентирована на потребности тех, кто не потребляет много хлеба и хочет избежать выбрасывания испортившихся остатков. В Омской области начали сдерживать цены на 2 сорта хлеба Узнать подробнее