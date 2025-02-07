«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке

Кроме того, уменьшение цен на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья также зафиксировано в Челябинской области, где снижение составило 2,6% (до 88 тысяч рублей за квадратный метр), а также в Ленинградской и Московской областях, где стоимость квадратного метра однокомнатных квартир снизилась на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно.