«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке

Posted 7 февраля, 13:14
Published 7 февраля, 13:14
Modified 7 февраля, 13:16
Updated 7 февраля, 13:16
Для расчета медианной стоимости квадратного метра однокомнатных квартир использовались данные с сайта «Домклик», собранные за год, с февраля 2024 года по февраль 2025 года.
Результаты анализа показывают, что наибольшее снижение цен на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья в процентном соотношении наблюдалось в Пермском, Красноярском краях и в Свердловской области. В частности, в Пермском крае стоимость квадратного метра снизилась на 4,8%, составив 81,7 тысячи рублей, в Свердловской области — на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей, а в Красноярском крае падение составило 4,2% — 109,2 тысячи рублей за квадратный метр, пишет newsnn.ru.
Кроме того, уменьшение цен на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья также зафиксировано в Челябинской области, где снижение составило 2,6% (до 88 тысяч рублей за квадратный метр), а также в Ленинградской и Московской областях, где стоимость квадратного метра однокомнатных квартир снизилась на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно.
Небольшое, но все же снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке отмечено и в Башкортостане, где стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,3% за год, составив 89 тысяч рублей за квадратный метр.