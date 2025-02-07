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Posted 7 февраля, 13:14

Published 7 февраля, 13:14

Modified 7 февраля, 13:16

Updated 7 февраля, 13:16

«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке

«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке

7 февраля 2025, 13:14
Фото: 1MI.
Аналитический центр «Домклик» провел исследование, в ходе которого был составлен рейтинг российских регионов с наибольшим снижением стоимости квадратного метра по однокомнатным квартирам на рынке вторичной недвижимости.

Для расчета медианной стоимости квадратного метра однокомнатных квартир использовались данные с сайта «Домклик», собранные за год, с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

Результаты анализа показывают, что наибольшее снижение цен на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья в процентном соотношении наблюдалось в Пермском, Красноярском краях и в Свердловской области. В частности, в Пермском крае стоимость квадратного метра снизилась на 4,8%, составив 81,7 тысячи рублей, в Свердловской области — на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей, а в Красноярском крае падение составило 4,2% — 109,2 тысячи рублей за квадратный метр, пишет newsnn.ru.

Кроме того, уменьшение цен на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья также зафиксировано в Челябинской области, где снижение составило 2,6% (до 88 тысяч рублей за квадратный метр), а также в Ленинградской и Московской областях, где стоимость квадратного метра однокомнатных квартир снизилась на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно.

Небольшое, но все же снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке отмечено и в Башкортостане, где стоимость квадратного метра уменьшилась на 0,3% за год, составив 89 тысяч рублей за квадратный метр.

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