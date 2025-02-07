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Posted 7 февраля, 11:26

Published 7 февраля, 11:26

Modified 7 февраля, 11:47

Updated 7 февраля, 11:47

Омские синоптики пообещали омичам новое потепление

До плюс 2: в Омске ожидается новое мощное потепление

7 февраля 2025, 11:26
Фото: 1MI.

Омские синоптики пообещали омичам новое потепление

Температура может подняться на 16 градусов выше обычных значений.

Совсем скоро в Омске и Омской области установится на некоторое время практически весенняя погода. Как рассказали в региональном УГМС, с 8 февраля погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона, вдоль которой будут смещаться атмосферные фронты. Температура поднимется до -2 градусов ночью и до 2 градусов тепла днем. Это выше средних климатических значений на 11-16 градусов.

Погода на 8–10 февраля в Омске
Погода на 8–10 февраля в Омске. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Такая погода продержится 3 дня (с 8 по 10 февраля). Местами стоит ждать небольших снегопадов, слабого гололеда, усиления ветра до 11-16 метров в секунду.

Стоит напомнить, что предыдущая оттепель была совсем недавно, 3–5 февраля. Температура тогда превышала климатическую норму на 12-15 градусов. Раньше синоптики обещали, что и в марте будет теплее обычного.

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#Николай Эйхвальд#Погода#Омск#Потепление
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