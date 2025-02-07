До плюс 2: в Омске ожидается новое мощное потепление

Совсем скоро в Омске и Омской области установится на некоторое время практически весенняя погода. Как рассказали в региональном УГМС, с 8 февраля погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона, вдоль которой будут смещаться атмосферные фронты. Температура поднимется до -2 градусов ночью и до 2 градусов тепла днем. Это выше средних климатических значений на 11-16 градусов.