До плюс 2: в Омске ожидается новое мощное потепление

Posted 7 февраля, 11:26
Published 7 февраля, 11:26
Modified 7 февраля, 11:47
Updated 7 февраля, 11:47
Совсем скоро в Омске и Омской области установится на некоторое время практически весенняя погода. Как рассказали в региональном УГМС, с 8 февраля погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона, вдоль которой будут смещаться атмосферные фронты. Температура поднимется до -2 градусов ночью и до 2 градусов тепла днем. Это выше средних климатических значений на 11-16 градусов.
Такая погода продержится 3 дня (с 8 по 10 февраля). Местами стоит ждать небольших снегопадов, слабого гололеда, усиления ветра до 11-16 метров в секунду.
Стоит напомнить, что предыдущая оттепель была совсем недавно, 3–5 февраля. Температура тогда превышала климатическую норму на 12-15 градусов. Раньше синоптики обещали, что и в марте будет теплее обычного.