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Posted 7 февраля, 10:11

Published 7 февраля, 10:11

Modified 7 февраля, 10:13

Updated 7 февраля, 10:13

Без субсидий: Омску не дали денег на модернизацию «коммуналки»

Денег нет: Омск остался без субсидий на модернизацию «коммуналки»

7 февраля 2025, 10:11
Фото: 1MI.

Без субсидий: Омску не дали денег на модернизацию «коммуналки»

750 млн рублей, на которые рассчитывал город, не были перечислены из регионального бюджета.

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — традиционный отчет прокуратуры «о состоянии законности и правопорядка» в городе.

Копия отчета есть в распоряжении Города55. Существенная часть документа посвящена состоянию коммунальной инфраструктуры, и авторы констатируют: позитивной динамики нет, вопрос замены ветхих инженерных сетей остается нерешенным. Одной только «Тепловой компании» теоретически нужно отремонтировать 643 км коммуникаций и заменить 598 км. Только на ремонт ТК нужно 800 млн рублей в год, но взять их негде: включение этих денег в тариф привело бы к радикальному повышению цен для потребителя.

Были надежды на инвестиции в рамках региональной программы, но они, как следует из документа, не сбылись.

«В 2024 году Администрацией г. Омска планировалось получение субсидии (на замену ветхих сетей) в рамках региональной программы Омской области „Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы“ в размере 750,2 млн рублей, — говорится в отчете. — Постановлением Правительства Омской области от 26.12. 2024 постановление… „Об утверждении региональной программы Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы“ признано утратившим силу».

В прокуратуре констатируют: включить весь объем работ в текущие графики невозможно. Профинансировать их за счет тарифной составляющей не позволяют предельные индексы роста тарифов. В итоге Омск может надеяться только на субсидии из вышестоящих бюджетов.

Город55 уже писал о новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется модернизировать коммунальную сферу. В декабре 2024 года сообщалось, что Минэнерго Омской области формирует перечень объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Мэрия тогда направила в министерство свой список, в который включила 264 объекта «Тепловой компании». Их ремонт был оцене в 7,054 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Прокуратура#Субсидии#Новости#Коммуналка
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