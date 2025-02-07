Денег нет: Омск остался без субсидий на модернизацию «коммуналки»

Копия отчета есть в распоряжении Города55. Существенная часть документа посвящена состоянию коммунальной инфраструктуры, и авторы констатируют: позитивной динамики нет, вопрос замены ветхих инженерных сетей остается нерешенным. Одной только «Тепловой компании» теоретически нужно отремонтировать 643 км коммуникаций и заменить 598 км. Только на ремонт ТК нужно 800 млн рублей в год, но взять их негде: включение этих денег в тариф привело бы к радикальному повышению цен для потребителя.