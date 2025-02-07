Денег нет: Омск остался без субсидий на модернизацию «коммуналки»

Posted 7 февраля, 10:11
Published 7 февраля, 10:11
Modified 7 февраля, 10:13
Updated 7 февраля, 10:13
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — традиционный отчет прокуратуры «о состоянии законности и правопорядка» в городе.
Копия отчета есть в распоряжении Города55. Существенная часть документа посвящена состоянию коммунальной инфраструктуры, и авторы констатируют: позитивной динамики нет, вопрос замены ветхих инженерных сетей остается нерешенным. Одной только «Тепловой компании» теоретически нужно отремонтировать 643 км коммуникаций и заменить 598 км. Только на ремонт ТК нужно 800 млн рублей в год, но взять их негде: включение этих денег в тариф привело бы к радикальному повышению цен для потребителя.
Были надежды на инвестиции в рамках региональной программы, но они, как следует из документа, не сбылись.
«В 2024 году Администрацией г. Омска планировалось получение субсидии (на замену ветхих сетей) в рамках региональной программы Омской области „Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы“ в размере 750,2 млн рублей, — говорится в отчете. — Постановлением Правительства Омской области от 26.12. 2024 постановление… „Об утверждении региональной программы Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы“ признано утратившим силу».
В прокуратуре констатируют: включить весь объем работ в текущие графики невозможно. Профинансировать их за счет тарифной составляющей не позволяют предельные индексы роста тарифов. В итоге Омск может надеяться только на субсидии из вышестоящих бюджетов.
Город55 уже писал о новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется модернизировать коммунальную сферу. В декабре 2024 года сообщалось, что Минэнерго Омской области формирует перечень объектов, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Мэрия тогда направила в министерство свой список, в который включила 264 объекта «Тепловой компании». Их ремонт был оцене в 7,054 млрд рублей.