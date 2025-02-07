gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 12:20

Published 7 февраля, 12:20

Modified 7 февраля, 12:20

Updated 7 февраля, 12:20

Омичи рассказали о рыбных местах Омской области

«Бешеный клев»: омичи рассказали, где в регионе ловят больше всего рыбы

7 февраля 2025, 12:20
Фото: 1MI. Омичи рассказали о рыбных местах Омской области
Омские рыбаки ловят килограммы водных жителей на озере Салтаим, затоне «Сургутка» и других местах.

Жители Омской области продолжают рыболовный сезон, пока многим из них улыбается удача. Килограммы рыбы омичи ловят в реках, озерах и затонах региона, а своими успехами делятся в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети.

О недавнем выезде рассказал омич Сергей, он оправился за уловом к озеру Салтаим, расположенному вблизи одноименной деревни. Там мужчине удалось поймать целое ведро и несколько больших пакетов карасей.

«Решили поехать в четверг и не прогадали. Погода шепчет, на улице тепло, ветра нет. На том месте, где был бешеный клев карася, мы были одни. Мормышки работали все, карась клевал абсолютно на все, но еще мы открыли для себя ловлю на силикон „Креветка“. Экономия по мотылю, быстро снимать с крючка, не надо перенасаживать. Клевать стало сразу, и когда уезжали в 9:00 утра клев продолжался, ночью спали», — рассказал Сергей.

Однако, как отметил омич, не удалось поймать ни одного окуня и судака.

Скриншот
Скриншот. Фото: Рыбалка в Омске

Еще один рыбак вернулся домой с уловом с затона РЭБ в поселке Горячий Ключ. За шесть часов рыбалки ему удалось поймать 2,5 килограмма рыбы.

«Был вчера на РЭБ с 9:00 до 15:00. Клевало, в основном, на мотыля. Улов: плотва, окуни и один карась, которого поймал на сало. Всего два с половиной килограмма», — написал омич Олег на стене группы.
Скриншот
Скриншот. Фото: Рыбалка в Омске

Такой улов получился у жителя Тары, мужчина рыбачил на Иртыше в районе затона пристани.

Скриншот
Скриншот. Фото: Рыбалка в Омске

Омич Александр отправился на рыбалку к «Сургутке», этот затон находится в черте города, на более дальние выезды, как рассказал мужчина, у него времени не было. Но и тут получился неплохой улов.

«Всем доброго времени суток. Не получилось у меня в эту короткую межвахту съездить куда-нибудь на более рыбные места, поэтому решил я скататься в черте города на „Сургутку“, надо было провести полевые испытания новой палаточки, да и душу отвести, все прошло успешно, пара экземпляров для городских затонов порадовала, в общем и целом доволен», — написал омич.

Так выглядит его улов:

Скриншот
Скриншот. Фото: Рыбалка в Омске
Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рыбалка#Рыбак#Рыбалка на льду#Зимняя рыбалка#Новости#Рыба#Рыбаки#Место для рыбалки#Советы по рыбалке
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика