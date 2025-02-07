«Бешеный клев»: омичи рассказали, где в регионе ловят больше всего рыбы

Posted 7 февраля, 12:20
Published 7 февраля, 12:20
Modified 7 февраля, 12:20
Updated 7 февраля, 12:20
Жители Омской области продолжают рыболовный сезон, пока многим из них улыбается удача. Килограммы рыбы омичи ловят в реках, озерах и затонах региона, а своими успехами делятся в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети.
О недавнем выезде рассказал омич Сергей, он оправился за уловом к озеру Салтаим, расположенному вблизи одноименной деревни. Там мужчине удалось поймать целое ведро и несколько больших пакетов карасей.
«Решили поехать в четверг и не прогадали. Погода шепчет, на улице тепло, ветра нет. На том месте, где был бешеный клев карася, мы были одни. Мормышки работали все, карась клевал абсолютно на все, но еще мы открыли для себя ловлю на силикон „Креветка“. Экономия по мотылю, быстро снимать с крючка, не надо перенасаживать. Клевать стало сразу, и когда уезжали в 9:00 утра клев продолжался, ночью спали», — рассказал Сергей.
Однако, как отметил омич, не удалось поймать ни одного окуня и судака.
Еще один рыбак вернулся домой с уловом с затона РЭБ в поселке Горячий Ключ. За шесть часов рыбалки ему удалось поймать 2,5 килограмма рыбы.
«Был вчера на РЭБ с 9:00 до 15:00. Клевало, в основном, на мотыля. Улов: плотва, окуни и один карась, которого поймал на сало. Всего два с половиной килограмма», — написал омич Олег на стене группы.
Такой улов получился у жителя Тары, мужчина рыбачил на Иртыше в районе затона пристани.
Омич Александр отправился на рыбалку к «Сургутке», этот затон находится в черте города, на более дальние выезды, как рассказал мужчина, у него времени не было. Но и тут получился неплохой улов.
«Всем доброго времени суток. Не получилось у меня в эту короткую межвахту съездить куда-нибудь на более рыбные места, поэтому решил я скататься в черте города на „Сургутку“, надо было провести полевые испытания новой палаточки, да и душу отвести, все прошло успешно, пара экземпляров для городских затонов порадовала, в общем и целом доволен», — написал омич.
Так выглядит его улов: