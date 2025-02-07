22-летний омич пытался изнасиловать пенсионерку у нее дома и попал под следствие

Posted 7 февраля, 13:16
Published 7 февраля, 13:16
Modified 7 февраля, 13:17
Updated 7 февраля, 13:17
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ в отношении 22-летнего омича. Заявление на него подала 69-летняя пенсионерка, которую мужчина, по ее словам, попытался изнасиловать.
Следствие выдвинуло вероятную версию событий: ночью 4 февраля ранее судимый житель одного из районов области выпил и решил ограбить дом женщины. Он увидел, что сельчанка живет одна и попытался ее изнасиловать, но его успели остановить соседи. С места преступления омич скрылся, его удалось быстро задержать по приметам, которые назвала потерпевшая.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
Напомним, что в начале этого года в Омской области раскрыли жестокое преступление, совершенное более 20 лет назад.