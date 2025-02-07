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Posted 7 февраля, 13:16

Published 7 февраля, 13:16

Modified 7 февраля, 13:17

Updated 7 февраля, 13:17

Омич попытался изнасиловать пенсионерку

22-летний омич пытался изнасиловать пенсионерку у нее дома и попал под следствие

7 февраля 2025, 13:16
Фото: 1MI. Омич попытался изнасиловать пенсионерку
Сейчас мужчина находится под стражей, дело расследует следственный комитет.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ в отношении 22-летнего омича. Заявление на него подала 69-летняя пенсионерка, которую мужчина, по ее словам, попытался изнасиловать.

Следствие выдвинуло вероятную версию событий: ночью 4 февраля ранее судимый житель одного из районов области выпил и решил ограбить дом женщины. Он увидел, что сельчанка живет одна и попытался ее изнасиловать, но его успели остановить соседи. С места преступления омич скрылся, его удалось быстро задержать по приметам, которые назвала потерпевшая.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале этого года в Омской области раскрыли жестокое преступление, совершенное более 20 лет назад.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Насильственные действия сексуального характера#Новости#Насилие#Насильственные действия#Попытка изнасилования
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