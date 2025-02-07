22-летний омич пытался изнасиловать пенсионерку у нее дома и попал под следствие

Следствие выдвинуло вероятную версию событий: ночью 4 февраля ранее судимый житель одного из районов области выпил и решил ограбить дом женщины. Он увидел, что сельчанка живет одна и попытался ее изнасиловать, но его успели остановить соседи. С места преступления омич скрылся, его удалось быстро задержать по приметам, которые назвала потерпевшая.