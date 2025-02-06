Владимир Ткачев рассказал, когда выйдет на лед после серьезной травмы

Posted 6 февраля, 09:00
Published 6 февраля, 09:00
Modified 6 февраля, 09:00
Updated 6 февраля, 09:00
После множества слухов вокруг своего возвращения на лед нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев решил лично прокомментировать ситуацию. Форвард рассказал, что уже находится в Омске и готовится к играм, но до получения разрешения от докторов попасть в заявку не сможет.
«Как получу разрешение от докторов, так и выйду. Сейчас я уже в Омске. Готовлюсь, катаюсь», — передает слова Владимира Ткачева «СуперОмск».
Напомним, что недавно хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что, игрок должен присоединиться к команде уже в конце этого месяца, но информация не получила официального подтверждения. До этот главный тренер «Авангарда» Ги Буше также высказался о ситуации и пояснил, что Ткачев тренируется, но отдельно от команды.
Сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов.