Владимир Ткачев рассказал, когда выйдет на лед после серьезной травмы

Напомним, что недавно хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что, игрок должен присоединиться к команде уже в конце этого месяца, но информация не получила официального подтверждения. До этот главный тренер «Авангарда» Ги Буше также высказался о ситуации и пояснил, что Ткачев тренируется, но отдельно от команды.