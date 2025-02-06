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Posted 6 февраля, 07:13

Published 6 февраля, 07:13

Modified 6 февраля, 07:15

Updated 6 февраля, 07:15

В зоне СВО погиб молодой омич

В зоне СВО погиб 26-летний боец из омского села Троицкое

6 февраля 2025, 07:13
Фото: 1MI. В зоне СВО погиб молодой омич

В омском селе Троицкое простятся с 26-летним бойцом, погибшим в зоне СВО

Мужчина ушел из жизни в мае прошлого года.

В селе Троицкое Омского района завтра, 7 февраля, простятся с 26-летним Даниилом Фетисовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Мужчина родился в Троицком 12 мая 1998 года в многодетной семье, где был вторым сыном. В родной школе занимался спортом и участвовал в соревнованиях.

«Отличался высоким трудолюбием, умел выполнять данные ему поручения. Был заботливым братом и надежной опорой для отца. Его отсутствие оставит глубокую пустоту в жизни всех, кто его знал и любил», — отметили представители местной администрации.

Гибель Фетисова наступила 24 мая 2024 года в зоне СВО. Прощание с мужчиной состоится в 11.00 в СДК «Троицкий» (Дом культуры) по адресу: село Троицкое, улица Новая, 36а.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Риана Дязанцева#Омск#Гибель#Сво#Троицкое#Соболезнования
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