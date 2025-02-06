В зоне СВО погиб 26-летний боец из омского села Троицкое

Posted 6 февраля, 07:13
Published 6 февраля, 07:13
Modified 6 февраля, 07:15
Updated 6 февраля, 07:15
В селе Троицкое Омского района завтра, 7 февраля, простятся с 26-летним Даниилом Фетисовым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО.
Мужчина родился в Троицком 12 мая 1998 года в многодетной семье, где был вторым сыном. В родной школе занимался спортом и участвовал в соревнованиях.
«Отличался высоким трудолюбием, умел выполнять данные ему поручения. Был заботливым братом и надежной опорой для отца. Его отсутствие оставит глубокую пустоту в жизни всех, кто его знал и любил», — отметили представители местной администрации.
Гибель Фетисова наступила 24 мая 2024 года в зоне СВО. Прощание с мужчиной состоится в 11.00 в СДК «Троицкий» (Дом культуры) по адресу: село Троицкое, улица Новая, 36а.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.