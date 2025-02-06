В Севастополе простились с погибшим бойцом СВО из Омской области

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале о гибели на полях СВО омича Анатолия Зыкина. Мужчина родился в Омске, там же окончил Академию МВД и длительное время работал в региональных подразделениях УМВД, но мечтал жить в Севастополе, так как часто там бывал в детстве.