В Севастополе простились с погибшим бойцом СВО из Омской области

Posted 6 февраля, 12:04
Published 6 февраля, 12:04
Modified 6 февраля, 12:18
Updated 6 февраля, 12:18
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале о гибели на полях СВО омича Анатолия Зыкина. Мужчина родился в Омске, там же окончил Академию МВД и длительное время работал в региональных подразделениях УМВД, но мечтал жить в Севастополе, так как часто там бывал в детстве.
«Будучи патриотом своей страны, Анатолий Александрович принял решение с оружием в руках встать на защиту своей Родины, заключил контракт с Минобороны и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, в десантно-штурмовое подразделение бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — рассказал губернатор.
В зоне спецоперации Анатолий Зыкин проявлял мужество и отвагу, а также, как отмечает глава региона, пользовался авторитетом у командования и уважением сослуживцев. Омич погиб в одном из боев при освобождении Курской области.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Зыкина.