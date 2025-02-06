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Posted 6 февраля, 12:04

Published 6 февраля, 12:04

Modified 6 февраля, 12:18

Updated 6 февраля, 12:18

На СВО погиб житель Омской области

В Севастополе простились с погибшим бойцом СВО из Омской области

6 февраля 2025, 12:04
Фото: 1MI. На СВО погиб житель Омской области
Анатолий Зыкин проходил службу в морской пехоте Тихоокеанского флота.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале о гибели на полях СВО омича Анатолия Зыкина. Мужчина родился в Омске, там же окончил Академию МВД и длительное время работал в региональных подразделениях УМВД, но мечтал жить в Севастополе, так как часто там бывал в детстве.

«Будучи патриотом своей страны, Анатолий Александрович принял решение с оружием в руках встать на защиту своей Родины, заключил контракт с Минобороны и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, в десантно-штурмовое подразделение бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — рассказал губернатор.

В зоне спецоперации Анатолий Зыкин проявлял мужество и отвагу, а также, как отмечает глава региона, пользовался авторитетом у командования и уважением сослуживцев. Омич погиб в одном из боев при освобождении Курской области.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Анатолия Зыкина.

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#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Сво#Боец СВО#Участник СВО
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