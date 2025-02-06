В селе Азово Омской области улучшилось покрытие LTE благодаря МТС

Теперь у гостей Азовского района — центра сохранения немецкого языка, культуры и традиций российских немцев — есть возможность в любой момент воспользоваться онлайн-картами, найти необходимую информацию о том или ином месте, а также сразу же поделиться свежими эмоциями и впечатлениями в мессенджерах и соцсетях.