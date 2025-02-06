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Posted 6 февраля, 06:38

Published 6 февраля, 06:38

Modified 6 февраля, 06:40

Updated 6 февраля, 06:40

В селе Азово Омской области улучшилось покрытие LTE благодаря МТС

В селе Азово Омской области улучшилось покрытие LTE благодаря МТС

6 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.
Помимо Азово покрытие сети улучшилось также в расположенном по близости селе Привальное.

В компании «МТС» рассказали о запуске новых базовых станций в селе Азово Азовского немецкого района. Зона уверенного покрытия сети также охватила село Привальное с полуторавековой историей, которое является неким «пригородом» Азово, а также район улиц Бухгольца, Моцарта и Гете.

Установка новых базовых станций позволила улучшить покрытие и увеличить в среднем на 20% скорость мобильного интернета для более 7000 тысяч местных жителей и приезжающих в Азово туристов.

«Экскурсии выходного дня и гастротуры в Азово — популярный вид отдыха среди омичей и гостей нашего региона, поэтому нам с было важно обеспечить качественное LTE-покрытие на всей территории села. Годом ранее мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них — поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Некрасовка — мы стали первым и единственным оператором связи», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Теперь у гостей Азовского района — центра сохранения немецкого языка, культуры и традиций российских немцев — есть возможность в любой момент воспользоваться онлайн-картами, найти необходимую информацию о том или ином месте, а также сразу же поделиться свежими эмоциями и впечатлениями в мессенджерах и соцсетях.

В дальнейшем компания МТС планирует продолжить работы по улучшению качества связи и сделать цифровые сервисы доступными для абонентов компании, где бы они не находились в Омской области.

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#Общество#Интернет#Омская область#Новости#Азовский район#Связь#МТС
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