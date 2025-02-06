В Омске почти в 5 раз выросло число запросов на проверку истории Mercedes-Benz

Городу55 рассказали, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом в Омской области количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до трех лет увеличилось на 23,4%. Лидером по числу проверок среди марок стал Lexus, на втором месте оказался BMW, а на третьем — Mercedes-Benz. Также в топ-5 брендов вошли Land Rover и Porsche, сообщили в Авито.