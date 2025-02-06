В Омске почти в 5 раз выросло число запросов на проверку истории Mercedes-Benz

Posted 6 февраля, 06:49
Published 6 февраля, 06:49
Modified 6 февраля, 07:14
Updated 6 февраля, 07:14
Городу55 рассказали, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом в Омской области количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до трех лет увеличилось на 23,4%. Лидером по числу проверок среди марок стал Lexus, на втором месте оказался BMW, а на третьем — Mercedes-Benz. Также в топ-5 брендов вошли Land Rover и Porsche, сообщили в Авито.
Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории Mercedes-Benz GLS-класс: за год число запросов выросло в 4,9 раза. На второй строке рейтинга оказалась модель BMW X4 с приростом в 4,8 раза, а на третьей — Lexus GX с приростом в 3,7 раза. Четвертое место занял BMW X5 (прирост в 2,2 раза), а пятую Lexus RX (на 78,4%).
«Растущий интерес к проверке премиальных автомобилей с пробегом служит отражением общего тренда на разумное потребление: покупатели становятся более осознанными в выборе дорогостоящих авто, особенно когда речь идет о немецких брендах, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе. Проверка истории автомобиля перестает быть просто дополнительной опцией и превращается в важный этап покупки, особенно для премиум-класса», — рассказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Ранее аналитики Авито рассказали Городу55, отмечают ли омичи 14 февраля, чем планируют порадовать близкого человека и какую сумму на это закладывают, а также какие подарки считают самыми неудачными. Подробности — в нашем материале.