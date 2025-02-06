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Posted 6 февраля, 06:49

Published 6 февраля, 06:49

Modified 6 февраля, 07:14

Updated 6 февраля, 07:14

В Омске почти в 5 раз выросло число запросов на проверку истории Mercedes-Benz

В Омске почти в 5 раз выросло число запросов на проверку истории Mercedes-Benz

6 февраля 2025, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперты Авито проанализировали статистику запросов за 2024 год на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более трех млн рублей и возрастом до трех лет.

Городу55 рассказали, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом в Омской области количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до трех лет увеличилось на 23,4%. Лидером по числу проверок среди марок стал Lexus, на втором месте оказался BMW, а на третьем — Mercedes-Benz. Также в топ-5 брендов вошли Land Rover и Porsche, сообщили в Авито.

Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории Mercedes-Benz GLS-класс: за год число запросов выросло в 4,9 раза. На второй строке рейтинга оказалась модель BMW X4 с приростом в 4,8 раза, а на третьей — Lexus GX с приростом в 3,7 раза. Четвертое место занял BMW X5 (прирост в 2,2 раза), а пятую Lexus RX (на 78,4%).

«Растущий интерес к проверке премиальных автомобилей с пробегом служит отражением общего тренда на разумное потребление: покупатели становятся более осознанными в выборе дорогостоящих авто, особенно когда речь идет о немецких брендах, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе. Проверка истории автомобиля перестает быть просто дополнительной опцией и превращается в важный этап покупки, особенно для премиум-класса», — рассказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Инвестиции#BMW
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