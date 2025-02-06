В Омске планируют построить армянскую церковь и культурный центр

Posted 6 февраля, 03:01
Published 6 февраля, 03:01
Modified 6 февраля, 03:03
Updated 6 февраля, 03:03
Накануне в Омске произошли изменения в руководстве регионального отделения общественной организации «Союз армян России». Новым председателем стал предприниматель Арабо Григорян, учредитель и директор компании «СибРос», чей доход в 2023 году, согласно Rusprofile, составил 2,2 миллиарда рублей.
Арабо Григорян рассказал «СуперОмску» о своих планах на развитие организации. В первую очередь он хочет восстановить уже существующую армянскую апостольскую церковь в Омске — церковь святой Рипсиме по улице Кондратюка, 44 возле Долины нищих. Затем — построить новую. В будущем в регионе появится культурный центр и спортивный комплекс для молодежи.