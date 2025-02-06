В Омске планируют построить армянскую церковь и культурный центр

Арабо Григорян рассказал «СуперОмску» о своих планах на развитие организации. В первую очередь он хочет восстановить уже существующую армянскую апостольскую церковь в Омске — церковь святой Рипсиме по улице Кондратюка, 44 возле Долины нищих. Затем — построить новую. В будущем в регионе появится культурный центр и спортивный комплекс для молодежи.