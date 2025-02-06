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Posted 6 февраля, 03:01

Published 6 февраля, 03:01

Modified 6 февраля, 03:03

Updated 6 февраля, 03:03

Культурный центр, спорткомплекс и церковь: что изменится для омских армян

В Омске планируют построить армянскую церковь и культурный центр

6 февраля 2025, 03:01
Фото: 1MI. Культурный центр, спорткомплекс и церковь: что изменится для омских армян

В Омске появится еще одна армянская церковь

Новый председатель САР рассказал о своих планах.

Накануне в Омске произошли изменения в руководстве регионального отделения общественной организации «Союз армян России». Новым председателем стал предприниматель Арабо Григорян, учредитель и директор компании «СибРос», чей доход в 2023 году, согласно Rusprofile, составил 2,2 миллиарда рублей.

Арабо Григорян рассказал «СуперОмску» о своих планах на развитие организации. В первую очередь он хочет восстановить уже существующую армянскую апостольскую церковь в Омске — церковь святой Рипсиме по улице Кондратюка, 44 возле Долины нищих. Затем — построить новую. В будущем в регионе появится культурный центр и спортивный комплекс для молодежи.

Армянская церковь святой Рипсиме
Армянская церковь святой Рипсиме. Фото: Google Карты

Напомним, на протяжении 18 с половиной лет, омским отделением САР руководил Араик Татоян.

Омское отделение «Союза армян России» возглавил директор «СибРоса»
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#Риана Дязанцева#Омск#Молодежь#Спортивный комплекс#Арабо Григорян#Союз армян России#Армянская церковь
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