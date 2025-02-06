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Posted 6 февраля, 02:23

Published 6 февраля, 02:23

Modified 6 февраля, 02:25

Updated 6 февраля, 02:25

Качество воздуха в Омске стало опасным

В двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК трех вредных веществ

6 февраля 2025, 02:23
Фото: 1MI. Качество воздуха в Омске стало опасным
Превышение опасных веществ обнаружили на территории Ленинского и Октябрьского округов.

Во вторник, 4 февраля, в Омске было зафиксировано ухудшение качества воздуха в двух районах города. Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Ленинском и Октябрьском округах уровень загрязнения воздуха превысил допустимые нормы. Пробы воздуха показали наличие повышенных концентраций трех вредных веществ.

Качество атмосферного воздуха во всех административных округах
Качество атмосферного воздуха во всех административных округах. Фото: Обь-Иртышское УГМС

В Ленинском округе обнаружили превышение допустимых норм по двум веществам: диоксиду азота и оксиду углерода. Концентрация каждого из этих веществ составила 1,2, что выше установленных нормативов. Диоксид азота и оксид углерода являются опасными загрязнителями, которые могут негативно влиять на дыхательную систему и общее состояние здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

В Октябрьском округе ситуация также оказалась неблагоприятной. Там зафиксировали превышение уровня формальдегида — его концентрация достигла 1,6, что значительно выше допустимой нормы. Формальдегид — это токсичное вещество, которое может вызывать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Ранее в двух округах Омска, Советском и Кировском, также зафиксировали превышение ПДК вредных веществ.

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#Риана Дязанцева#Здоровье#Экология#Омск#Загрязнение воздуха#УГМС#Формальдегид#Ленинский округ#Оксид углерода#Октябрьский округ#Мониторинг#ПДК
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