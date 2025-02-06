В двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК трех вредных веществ

В Ленинском округе обнаружили превышение допустимых норм по двум веществам: диоксиду азота и оксиду углерода. Концентрация каждого из этих веществ составила 1,2, что выше установленных нормативов. Диоксид азота и оксид углерода являются опасными загрязнителями, которые могут негативно влиять на дыхательную систему и общее состояние здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями.