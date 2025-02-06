В двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК трех вредных веществ

Posted 6 февраля, 02:23
Published 6 февраля, 02:23
Modified 6 февраля, 02:25
Updated 6 февраля, 02:25
Во вторник, 4 февраля, в Омске было зафиксировано ухудшение качества воздуха в двух районах города. Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Ленинском и Октябрьском округах уровень загрязнения воздуха превысил допустимые нормы. Пробы воздуха показали наличие повышенных концентраций трех вредных веществ.
В Ленинском округе обнаружили превышение допустимых норм по двум веществам: диоксиду азота и оксиду углерода. Концентрация каждого из этих веществ составила 1,2, что выше установленных нормативов. Диоксид азота и оксид углерода являются опасными загрязнителями, которые могут негативно влиять на дыхательную систему и общее состояние здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
В Октябрьском округе ситуация также оказалась неблагоприятной. Там зафиксировали превышение уровня формальдегида — его концентрация достигла 1,6, что значительно выше допустимой нормы. Формальдегид — это токсичное вещество, которое может вызывать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.
Ранее в двух округах Омска, Советском и Кировском, также зафиксировали превышение ПДК вредных веществ.