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Posted 6 февраля, 13:11

Published 6 февраля, 13:11

Modified 6 февраля, 13:11

Updated 6 февраля, 13:11

В омской школе объявили дистант

Учеников омской школы, в которой случилось короткое замыкание, перевели на дистант

6 февраля 2025, 13:11
Фото: 1MI. В омской школе объявили дистант
Дистанционное обучение продлится до понедельника.

Вчера, 5 февраля, в школе №122 в Ленинском округе Омска произошло короткое замыкание электропроводки. Из-за этого 724 человека, включая учеников и преподавателей, покинули здание, а на месте работали сотрудники МЧС.

После инцидента мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в школе проведут проверку. Сейчас электричество в образовательном учреждении восстановлено, пишет «Новый Омск», специалистам Роспотребнадзора остается провести в здании замеры воздуха. Пока учеников школы перевели на дистанционное обучение, оно продлится до понедельника.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Школьник#Новости#Школы#Дистанционное обучение#Проводка
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