Учеников омской школы, в которой случилось короткое замыкание, перевели на дистант

Posted 6 февраля, 13:11
Published 6 февраля, 13:11
Modified 6 февраля, 13:11
Updated 6 февраля, 13:11
Вчера, 5 февраля, в школе №122 в Ленинском округе Омска произошло короткое замыкание электропроводки. Из-за этого 724 человека, включая учеников и преподавателей, покинули здание, а на месте работали сотрудники МЧС.
После инцидента мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в школе проведут проверку. Сейчас электричество в образовательном учреждении восстановлено, пишет «Новый Омск», специалистам Роспотребнадзора остается провести в здании замеры воздуха. Пока учеников школы перевели на дистанционное обучение, оно продлится до понедельника.