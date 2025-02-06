Учеников омской школы, в которой случилось короткое замыкание, перевели на дистант

После инцидента мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в школе проведут проверку. Сейчас электричество в образовательном учреждении восстановлено, пишет «Новый Омск», специалистам Роспотребнадзора остается провести в здании замеры воздуха. Пока учеников школы перевели на дистанционное обучение, оно продлится до понедельника.