Убиты бывший мэр Самары и его жена: что известно на данный момент

Posted 6 февраля, 03:37
Published 6 февраля, 03:37
Modified 6 февраля, 03:39
Updated 6 февраля, 03:39
В Самаре произошло жестокое убийство экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Изначально выдвигалась версия, что их застрелили, однако следователи уверены, что супругов избили до смерти, после чего тела спрятали в бочки и хранили там около месяца. Сообщает «RTVI».
Главной подозреваемой в этом преступлении стала их внучка. По данным следствия, после гибели бабушки и дедушки она отправляла сообщения с их телефонов, чтобы никто не заподозрил беды, а также продала их имущество — коллекцию икон и автомобили. Сейчас девушка арестована, но отказывается давать показания.
Семья Тархова в последние годы не раз оказывалась в центре скандалов. Его дочь занималась производством частных самолетов, в 2022 году получила 7 лет колонии за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата.
Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год, а после поражения на выборах занялся бизнесом. В 2022 году он уехал в Норвегию на лечение, но позже вернулся в Россию. До того как стать мэром, Тархов работал в промышленности — в 1997 году он был председателем совета директоров компании «Омскшина».
Следствие выясняет все детали этого преступления. Ранее Город55 рассказывал о резонансном деле экс-руководителей «Зерна Сибири» и «Даров Сибири».