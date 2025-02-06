Убиты бывший мэр Самары и его жена: что известно на данный момент

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год, а после поражения на выборах занялся бизнесом. В 2022 году он уехал в Норвегию на лечение, но позже вернулся в Россию. До того как стать мэром, Тархов работал в промышленности — в 1997 году он был председателем совета директоров компании «Омскшина».