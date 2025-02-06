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Posted 6 февраля, 03:37

Published 6 февраля, 03:37

Modified 6 февраля, 03:39

Updated 6 февраля, 03:39

Связанный с Омском экс-мэр Самары убит

Убиты бывший мэр Самары и его жена: что известно на данный момент

6 февраля 2025, 03:37
Фото: 1MI. Связанный с Омском экс-мэр Самары убит

В Самаре произошло шокирующее убийство экс-мэра с омскими «корнями»

В убийстве подозревают близкого родственника.

В Самаре произошло жестокое убийство экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Изначально выдвигалась версия, что их застрелили, однако следователи уверены, что супругов избили до смерти, после чего тела спрятали в бочки и хранили там около месяца. Сообщает «RTVI».

Главной подозреваемой в этом преступлении стала их внучка. По данным следствия, после гибели бабушки и дедушки она отправляла сообщения с их телефонов, чтобы никто не заподозрил беды, а также продала их имущество — коллекцию икон и автомобили. Сейчас девушка арестована, но отказывается давать показания.

Семья Тархова в последние годы не раз оказывалась в центре скандалов. Его дочь занималась производством частных самолетов, в 2022 году получила 7 лет колонии за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата.

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год, а после поражения на выборах занялся бизнесом. В 2022 году он уехал в Норвегию на лечение, но позже вернулся в Россию. До того как стать мэром, Тархов работал в промышленности — в 1997 году он был председателем совета директоров компании «Омскшина».

Следствие выясняет все детали этого преступления. Ранее Город55 рассказывал о резонансном деле экс-руководителей «Зерна Сибири» и «Даров Сибири».

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#Риана Дязанцева#Бизнес#Омск#Убийство#Скандалы#Вымогательство#Омскшина#Самара
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