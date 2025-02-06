Торги провалились: в Омске никто не захотел заниматься эвакуацией населения

Согласно проекту договора, подрядчику необходимо по заявке в течение часа подать транспорт в указанное место. У исполнителя должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек. Заявку на аукцион размещал департамент контрактной системы в сфере закупок омской мэрии.