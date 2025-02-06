Торги провалились: в Омске никто не захотел заниматься эвакуацией населения

Posted 6 февраля, 04:38
Published 6 февраля, 04:38
Modified 6 февраля, 04:41
Updated 6 февраля, 04:41
В Омске завершился аукцион на поиск подрядчика, который занялся бы эвакуацией населения. Торги результата не принесли — никто не подал заявку. Информация об этом появилась сегодня, 6 февраля, на сайте госзакупок.
Контракт был рассчитан до конца нынешнего года. Его максимальная цена составляла 273 тысячи рублей.
Согласно проекту договора, подрядчику необходимо по заявке в течение часа подать транспорт в указанное место. У исполнителя должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек. Заявку на аукцион размещал департамент контрактной системы в сфере закупок омской мэрии.