gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 04:38

Published 6 февраля, 04:38

Modified 6 февраля, 04:41

Updated 6 февраля, 04:41

У исполнителя должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек

Торги провалились: в Омске никто не захотел заниматься эвакуацией населения

6 февраля 2025, 04:38
Фото: 1MI. У исполнителя должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек

В Омске не нашлось желающих заниматься эвакуацией населения

Сюжет
Госзакупки
Мэрия в конце января объявила аукцион по поиску подрядчика для эвакуации людей, но на торги никто не заявился.

В Омске завершился аукцион на поиск подрядчика, который занялся бы эвакуацией населения. Торги результата не принесли — никто не подал заявку. Информация об этом появилась сегодня, 6 февраля, на сайте госзакупок.

Контракт был рассчитан до конца нынешнего года. Его максимальная цена составляла 273 тысячи рублей.

Согласно проекту договора, подрядчику необходимо по заявке в течение часа подать транспорт в указанное место. У исполнителя должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек. Заявку на аукцион размещал департамент контрактной системы в сфере закупок омской мэрии.

В Омске ищут автобусы для эвакуации населения
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Эвакуация#Аукцион#Подрядчик#Госзакупки#Автобусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика