Топливо без границ: «Газпром нефть» увеличила поставки в холодные регионы России

Компания «Газпром нефть» за 2024 год увеличила поставки топлива в северные регионы России на 20%. Дополнительные объемы получили Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Саха (Якутия). В общей сложности муниципальным и промышленным предприятиям, розничным сетям АЗС отправили более 320 тысяч тонн топлива. В основном это автомобильный бензин, а также зимнее и арктическое дизельное топливо, которое не замерзает даже при сильных морозах.