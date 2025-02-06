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Posted 6 февраля, 08:30

Published 6 февраля, 08:30

Modified 6 февраля, 08:30

Updated 6 февраля, 08:30

Топливо без границ: «Газпром нефть» увеличила поставки в холодные регионы России

Топливо без границ: «Газпром нефть» увеличила поставки в холодные регионы России

6 февраля 2025, 08:30
Фото: Римма Злацовская.
Омский НПЗ «Газпром нефти» является одним из ключевых поставщиков моторного топлива на внутренний рынок страны.

Компания «Газпром нефть» за 2024 год увеличила поставки топлива в северные регионы России на 20%. Дополнительные объемы получили Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Саха (Якутия). В общей сложности муниципальным и промышленным предприятиям, розничным сетям АЗС отправили более 320 тысяч тонн топлива. В основном это автомобильный бензин, а также зимнее и арктическое дизельное топливо, которое не замерзает даже при сильных морозах.

Чтобы нефтепродукт вовремя доходил до северных регионов, «Газпром нефть» использует железнодорожный, речной и морской транспорт. На всех этапах доставки специалисты контролируют качество и объем топлива с помощью системы «Нефтеконтроль — Газпром нефть». Этот цифровой сервис в режиме реального времени отслеживает состояние продукции по более чем 20 параметрам.

Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что завод постоянно совершенствует технологии, чтобы сделать процесс перевозки топлива максимально точным и экологически безопасным.

«Осуществляя поставки нефтепродуктов в северные регионы Омский НПЗ укрепляет топливную безопасность страны. Там эти ресурсы становятся основой жизнеобеспечения. В сложных условиях предприятие выступает гарантом стабильности поставок топлива потребителям в самые труднодоступные территории», — подчеркнул руководитель предприятия Олег Белявский.

Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский добавил, что важно заранее подготовить достаточные запасы к зиме, когда погодные условия могут быть очень суровыми.

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#Риана Дязанцева#Омск#Бензин#Газпром нефть#ОНПЗ#Топливо#Дизельное топливо#Поставки
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