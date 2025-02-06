Топливо без границ: «Газпром нефть» увеличила поставки в холодные регионы России

Posted 6 февраля, 08:30
Published 6 февраля, 08:30
Modified 6 февраля, 08:30
Updated 6 февраля, 08:30
Компания «Газпром нефть» за 2024 год увеличила поставки топлива в северные регионы России на 20%. Дополнительные объемы получили Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Саха (Якутия). В общей сложности муниципальным и промышленным предприятиям, розничным сетям АЗС отправили более 320 тысяч тонн топлива. В основном это автомобильный бензин, а также зимнее и арктическое дизельное топливо, которое не замерзает даже при сильных морозах.
Чтобы нефтепродукт вовремя доходил до северных регионов, «Газпром нефть» использует железнодорожный, речной и морской транспорт. На всех этапах доставки специалисты контролируют качество и объем топлива с помощью системы «Нефтеконтроль — Газпром нефть». Этот цифровой сервис в режиме реального времени отслеживает состояние продукции по более чем 20 параметрам.
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что завод постоянно совершенствует технологии, чтобы сделать процесс перевозки топлива максимально точным и экологически безопасным.
«Осуществляя поставки нефтепродуктов в северные регионы Омский НПЗ укрепляет топливную безопасность страны. Там эти ресурсы становятся основой жизнеобеспечения. В сложных условиях предприятие выступает гарантом стабильности поставок топлива потребителям в самые труднодоступные территории», — подчеркнул руководитель предприятия Олег Белявский.
Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский добавил, что важно заранее подготовить достаточные запасы к зиме, когда погодные условия могут быть очень суровыми.