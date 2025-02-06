«Тема больная и непонятная»: в Омске обсудили проблемы комплексной застройки

Posted 6 февраля, 10:04
Published 6 февраля, 10:04
Modified 6 февраля, 11:53
Updated 6 февраля, 11:53
В омском Конгресс-холле сегодня, 6 февраля, начал работу Сибирский форум по недвижимости. Его организатором стала омская Гильдия риэлторов, а участники приехали со всех концов Сибири, а также из других частей России. Это представители разного рода администраций, депутатского корпуса и строительного бизнеса.
В первый день форума одной из главных тем стала тема КРТ — комплексной застройки территорий. Согласно официальному определению, это «совокупность мероприятий, направленных на организованную застройку крупных территорий с их обеспечением необходимой инфраструктурой для устойчивого развития». К реализации таких проектов готовятся в том числе и в Омске: есть планы застроить 10 гектаров в Амурском поселке, создать новый микрорайон в районе улицы Лермонтова. Однако пока все это на начальной стадии.
«Тема интересная, больная и непонятная, — признался главный архитектор Омска Роман Воробьев, выступая одним из первых в ходе обсуждения КРТ. — Каждый регион идет своим путем, и наша задача узнать опыт других регионов. Хотим внимательно послушать…».
О своем опыте рассказывали главным образом представители администраций Нижнего Новгорода и Новосибирска. В этих городах-миллионниках проекты КРТ реализуются уже достаточно давно, причем и там, и тут, по словам выступающих, во главу угла ставится финансовая составляющая: главное — чтобы застройка территории приносила деньги, потому что иначе ею никто не будет заниматься, а муниципалитеты заинтересованы в привлечении средств со стороны.
Впрочем, тут же прозвучало мнение с другой стороны — от представителя девелопера, уверенного, что чиновники слишком требовательны к проектам.
«Девелопер строит, простите, не ради города, а чтобы заработать деньги, — напомнил собравшимся Степан Аверин, представитель компании „Глоракс“ (она хочет застраивать территорию санатория „Рассвет“). — Есть практика, когда девелопера пытаются загрузить и дорогами, и детсадами, и ещё культурный центр построить на одном гектаре, и сдать за 2 года. Так не бывает! Городу нужно закладывать в КРТ не только свои интересы, но и застройщика».
С этим никто спорить не стал. Однако нижегородцы рассказали, что в ряде случаев застройщиков КРТ обязывают строить диспетчерские и разворотные площадки для транспорта. В Новосибирске прямо сейчас возводят многоэтажки на территории Академгородка (в той ее части, где стояли дома первых строителей), и девелопер взял на себя расселение всех жителей. Администрация не потратит на это ни копейки — однако заниматься социальной инфраструктурой придется именно ей.
Застройщикам, судя по сегодняшним выступлениям, приходится в процессе решать массу вопросов на земле — как с теми объектами, которые давно снесены, но остались в Роскадастре, так и с теми, что никуда не делись. В ряде случаев нужно искать владельцев, договариваться с ними, предлагать большие деньги без какой-либо гарантии позитивного исхода. По словам все того же Степана Аверина, главная проблема — гаражи.
Представители Омска о своем опыте рассказывать не стали: еще слишком рано.
«Нам похвастаться нечем, мы в самом начале пути, — констатировал глава комитета Омского городского Совета по архитектуре и градостроительству Дмитрий Лицкевич. — Наша задача слушать, впитывать информацию. Лично я сегодня услышал интересные вещи…».
Форум будет проходить 3 дня, по 8 февраля включительно. Темы других обсуждений — «Изменение законодательства в сфере недвижимости», «Рынок недвижимости Омска глазами классифайда», «Ипотечное страхование: Продажа страховых продуктов как инструмент формирования пассивного источника дохода».