«Тема больная и непонятная»: в Омске обсудили проблемы комплексной застройки

С этим никто спорить не стал. Однако нижегородцы рассказали, что в ряде случаев застройщиков КРТ обязывают строить диспетчерские и разворотные площадки для транспорта. В Новосибирске прямо сейчас возводят многоэтажки на территории Академгородка (в той ее части, где стояли дома первых строителей), и девелопер взял на себя расселение всех жителей. Администрация не потратит на это ни копейки — однако заниматься социальной инфраструктурой придется именно ей.