Стали известны подробности строительства фешенебельной гостиницы в центре Омска

Posted 6 февраля, 07:51
Published 6 февраля, 07:51
Modified 6 февраля, 11:33
Updated 6 февраля, 11:33
Город55 выяснил подробности строительства гостиничного комплекса на улице Интернациональной. Здание с лаундж-баром, рестораном и офисами планируют возвести на месте бывшей обувной фабрики «Луч». Накануне проект компании «Основа Холдинг» одобрили в правительстве Омской области.
Подробности Городу55 рассказал директор «Основа Холдинг» Александр Антропенко.
«Сроки стройки — 2025–2027 годы. По сумме пока ничего не могу сказать, потому что рабочая документация и смета уточняются. Планируем получить разрешение на строительство в марте. Изменения в проект вносились, были замечания от городской администрации», — сообщил предприниматель.
Проект гостиницы обсуждается не первый год. Ранее объем инвестиций в строительство оценивали в 4 млрд рублей. Отметим, что зданию фабрики «Луч» 1915 года постройки, которое признано объектом культурного наследия, ничего не угрожает. Оно будет сохранено и реконструировано.