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Posted 6 февраля, 07:51

Published 6 февраля, 07:51

Modified 6 февраля, 11:33

Updated 6 февраля, 11:33

Эскиз гостиницы, разработанный ПСК «Перспектива»

Стали известны подробности строительства фешенебельной гостиницы в центре Омска

6 февраля 2025, 07:51
Фото: Предоставлено Городу55. Эскиз гостиницы, разработанный ПСК «Перспектива»
Директор компании «Основа Холдинг» рассказал Городу55, когда планируется возвести отель и из-за чего затянулись сроки строительства.

Город55 выяснил подробности строительства гостиничного комплекса на улице Интернациональной. Здание с лаундж-баром, рестораном и офисами планируют возвести на месте бывшей обувной фабрики «Луч». Накануне проект компании «Основа Холдинг» одобрили в правительстве Омской области.

Подробности Городу55 рассказал директор «Основа Холдинг» Александр Антропенко.

«Сроки стройки — 2025–2027 годы. По сумме пока ничего не могу сказать, потому что рабочая документация и смета уточняются. Планируем получить разрешение на строительство в марте. Изменения в проект вносились, были замечания от городской администрации», — сообщил предприниматель.

Проект гостиницы обсуждается не первый год. Ранее объем инвестиций в строительство оценивали в 4 млрд рублей. Отметим, что зданию фабрики «Луч» 1915 года постройки, которое признано объектом культурного наследия, ничего не угрожает. Оно будет сохранено и реконструировано.

Проект гостиницы на месте бывшей фабрики «Луч» поддержало омское правительство
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#Евгений Игишев#Омск#Реконструкция#Строительство#Гостиницы#Отель#Александр Антропенко#Основа Холдинг
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