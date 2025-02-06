Стали известны подробности строительства фешенебельной гостиницы в центре Омска

Проект гостиницы обсуждается не первый год. Ранее объем инвестиций в строительство оценивали в 4 млрд рублей. Отметим, что зданию фабрики «Луч» 1915 года постройки, которое признано объектом культурного наследия, ничего не угрожает. Оно будет сохранено и реконструировано.