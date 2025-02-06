Сегодня в Омске: споры о четырехдневке, вакансии для пенсионеров и экономный хлеб

В России все еще не утихают разговоры о сокращении рабочей недели до четырех дней. Недавно глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем сможет перестроиться на четырехдневную, но произойдет это после автоматизации рабочих процессов и роботизации труда. О такой возможности высказался депутат Госдумы Олег Смолин. Он считает, что сокращение рабочего времени может увеличить экономическое отставание России от других стран.