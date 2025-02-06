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Posted 6 февраля, 14:07

Published 6 февраля, 14:07

Modified 6 февраля, 14:07

Updated 6 февраля, 14:07

Иллюстрация

Сегодня в Омске: споры о четырехдневке, вакансии для пенсионеров и экономный хлеб

6 февраля 2025, 14:07
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Как в Омске относятся к сокращению рабочей недели

В России все еще не утихают разговоры о сокращении рабочей недели до четырех дней. Недавно глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем сможет перестроиться на четырехдневную, но произойдет это после автоматизации рабочих процессов и роботизации труда. О такой возможности высказался депутат Госдумы Олег Смолин. Он считает, что сокращение рабочего времени может увеличить экономическое отставание России от других стран.

Россия перейдет на четырехдневку — реально ли это? Разбираемся с омскими экспертами
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Новость №2. Названы самые востребованные вакансии для омских пенсионеров с хорошей зарплатой

Эксперты Авито Работы рассказали Городу55, что количество вакансий с отметкой «Для пенсионеров» в январе 2025 года в регионе увеличилось на 75% по сравнению с январем 2024 года. Среди вариантов, которые предлагают пожилым омичам: оператор пункта выдачи интернет-заказов, продавец-консультант, курьер, техник и другие.

Омским пенсионерам предлагают вакансии с зарплатой до 45 тысяч
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Новость №3. В омских магазинах появился в продаже хлеб, расфасованный по три кусочка

На прилавках омских магазинов появился хлеб, расфасованный по три кусочка. Упаковка стоит 20 рублей, и, по словам министра сельского хозяйства региона Николая Дрофы, отвечает запросу рынка. Чиновник отметил, что люди постепенно меняют культуру потребления хлеба, им больше не нужны килограммовые булки, нужен хлеб для разового потребления.

«Есть запрос на такой формат». В Омске начали продавать хлеб по три кусочка
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