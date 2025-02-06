Рядом с мэрией Омска выставили на продажу подземный паркинг за 19,5 млн

Posted 6 февраля, 08:23
Published 6 февраля, 08:23
Modified 6 февраля, 08:25
Updated 6 февраля, 08:25
В Омске выставили на продажу подземный паркинг на 14 машиномест. Он расположен в бизнес-центре «На Гагарина». Общая площадь составляет 716 квадратных метров, цена готового бизнеса — 19,5 млн рублей.
«Возможно увеличение количества мест до 16. Все места заняты арендаторами. В связи с напряженной ситуацией с автопарковками в центре города, спрос по аренде таких объектов всегда превышает количество предложений. Заезд автомобилей с улицы Карла Либкнехта через шлагбаум и автоматические ворота. Паркинг оборудован системами пожаротушения, дымоудаления, освещения, видеонаблюдения», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал, что компания «Брусника» планирует построить паркинг на Левом берегу. В конце января проект прошел экспертизу.