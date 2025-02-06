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Posted 6 февраля, 08:23

Published 6 февраля, 08:23

Modified 6 февраля, 08:25

Updated 6 февраля, 08:25

Площадь парковки составляет 716 «квадратов»

Рядом с мэрией Омска выставили на продажу подземный паркинг за 19,5 млн

6 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI. Площадь парковки составляет 716 «квадратов»
В бизнес-центре «На Гагарина» продают парковку на 14 автомобилей.

В Омске выставили на продажу подземный паркинг на 14 машиномест. Он расположен в бизнес-центре «На Гагарина». Общая площадь составляет 716 квадратных метров, цена готового бизнеса — 19,5 млн рублей.

«Возможно увеличение количества мест до 16. Все места заняты арендаторами. В связи с напряженной ситуацией с автопарковками в центре города, спрос по аренде таких объектов всегда превышает количество предложений. Заезд автомобилей с улицы Карла Либкнехта через шлагбаум и автоматические ворота. Паркинг оборудован системами пожаротушения, дымоудаления, освещения, видеонаблюдения», — говорится в объявлении.
Парковка рассчитана на 14 автомобилей
Парковка рассчитана на 14 автомобилей. Фото: ЦИАН

Ранее Город55 рассказывал, что компания «Брусника» планирует построить паркинг на Левом берегу. В конце января проект прошел экспертизу.

Проект прошел экспертизу: в Омске на улице Шаронова планируют построить паркинг
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Инвестиции#Аренда#Автомобили#Видеонаблюдение#Паркинг
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