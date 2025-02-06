Россия перейдет на четырехдневку — реально ли это? Разбираемся с омскими экспертами

После этого тему с четырехдневкой поднимали каждый год. Исключением не стал и 2025. Не успел год начаться, как глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем сможет перестроиться на четырехдневную рабочую неделю. Но не сейчас, а в будущем, когда произойдет автоматизация рабочих процессов и роботизация труда. Впрочем, он уточнил, что такой переход возможен не для всех сфер и должностей. Например, врачи не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов.