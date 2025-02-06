Россия перейдет на четырехдневку — реально ли это? Разбираемся с омскими экспертами

Posted 6 февраля, 07:26
Published 6 февраля, 07:26
Modified 6 февраля, 20:04
Updated 6 февраля, 20:04
О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю впервые публично высказался на тот момент премьер Дмитрий Медведев. Это было еще в начале июня 2019 года. Свои предположения он объяснил тем, что «постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе, и все это приводит к снижению производительности труда».
После этого тему с четырехдневкой поднимали каждый год. Исключением не стал и 2025. Не успел год начаться, как глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России со временем сможет перестроиться на четырехдневную рабочую неделю. Но не сейчас, а в будущем, когда произойдет автоматизация рабочих процессов и роботизация труда. Впрочем, он уточнил, что такой переход возможен не для всех сфер и должностей. Например, врачи не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов.
В связи с этим возникает вопрос «Работать четыре дня в неделю вместо пяти: реально для России?». Разбираемся в материале Города55.
Летом 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду сообщить свою позицию по поводу введения нового режима работы в стране, предварительно оценив влияние таких изменений на экономику и социальную сферу.
Незадолго до этого, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве, он предположил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
«Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили», — уточнил Медведев.
К октябрю 2019-го Минтруд подготовил доклад о четырехдневной рабочей неделе. Каких-то конкретных предложений в нем не было — в ведомстве нашли как плюсы, так и минусы нового рабочего режима, и решили продолжить дискуссию.
В марте 2021-го спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что вопрос о переходе на четырехдневку в России еще не назрел, а пандемия и удаленная работа только усилили желание людей ходить в офис. Предпосылок к переходу не видели и в Минтруда.
В 2023 году в Совфеде предлагали оставить пятницу рабочим, но коротким днем. Но уже в августе того же года депутаты ЛДПР хотели распространить четырехдневку только на многодетных граждан. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в ноябре 2024-го уточнил предыдущую инициативу коллег и предложил дать возможность трудиться четыре дня в неделю одному из родителей в многодетной семье и одиноким родителям несовершеннолетних.
Несмотря на постоянное возвращение к этой теме, говорить о каких-то реальных действиях и изменениях пока рано.
По данным опроса SuperJob, который проводился весной 2024 года, 49% россиян поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Город55 узнал, что думают о такой инициативе местные власти.
Корреспондент Ольга Скворцова обсудила проблему с депутатом Госдумы Олегом Смолиным.
«Во-первых, напомню, что по производительности труда мы отстаем от некоторых стран Европы до 2,5 раз. И такое сокращение рабочего времени может увеличить наше экономическое отставание. А России сегодня нужен экономический прорыв. Во-вторых, для многих, если не для большинства граждан России, соблюдение Трудового кодекса в части 40-часовой рабочей недели остается актуальным. Степень эксплуатации очень высокая, россияне работают больше, чем во многих других странах. Узнайте, сколько работают учителя, медицинские работники, а сегодня и работники оборонного комплекса. Значительно больше 40 часов в неделю. В-третьих, нужно работать над роботизацией экономики и повышением производительности труда», — рассказал Смолин.
Поэтому думать о четырехдневной рабочей неделе мы сможем тогда, когда реальное рабочее время для большинства будет соответствовать законодательству (40 часов в неделю), и при этом мы вырастем в показателях производительности труда до уровня передовых стран, считает депутат.
Профессор экономического факультета ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор социологических наук Олег Рой рассказал, что сам трудится по шесть дней в неделю. Однако, по его мнению, такой график нужен сотрудникам не всех отраслей.
«В одних сферах и пяти дней много, потому что при ныне сложившемся потребительском спросе у них попросту нет столько работы. А для оборонно-промышленного комплекса, допустим, хоть семидневную рабочую неделю делай, потому что спрос большой. Я не вижу смысла в общем решении, связанном с учреждением для всех отраслей единой шестидневной рабочей недели. Я думаю, что право устанавливать продолжительность труда нужно предоставить работодателю», — отметил эксперт.
Большинство стран по-прежнему ориентированы на пятидневную рабочую неделю, однако многие все же «примеряют» четырехдневку на практике. К примеру, масштабный эксперимент 4 Day Week Global провели в Великобритании, сообщало The Guardian. С июня по декабрь 2022 года 61 британская компания (это порядка 2 900 сотрудников) стала участником пилотного проекта по переходу на четырехдневку. В результате 56 из 61 компании (более 90%) продолжают придерживаться четырехдневной рабочей недели до сих пор, а 18 компаний заявили, что «их политика будет изменена навсегда».
По итогам пробного периода 39% британских сотрудников испытывали меньший стресс, а у 71% к концу исследования снизился уровень эмоционального выгорания. Число больничных и увольнений сократилось на 65 и 57% соответственно, а выручка компаний выросла в среднем на 35%. Отмечается, что отдельные организации в США, Германии, Канаде, Швеции, Норвегии, Ирландии, Новой Зеландии и других странах также стали участником пилотной программы и тестировали у себя новый подход в организации труда.
Кроме того, 1 января 2022 года власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о переходе госслужащих на сокращенную рабочую неделю. Ее длительность составляет четыре с половиной дня (с понедельника по четверг, а в пятницу рабочий день заканчивается в 12:00). Об этом сообщало местное издание The National.
С 1 июля 2023 года в Казахстане ввели четырехдневную рабочую неделю, которую работник с согласия работодателя может чередовать с пятидневкой или шестидневкой. Такие изменения внесли в Трудовой кодекс принятым Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».
В наших соцсетях мы провели опрос омичей о том, как они относятся к инициативе ввести четырехдневку. И вот что думают об этом простые омичи:
«Для бюджетников типа тех же депутатов это очень заманчивое предложение, а всех остальных оно вообще никак не касается»;
«Если официально сделать четыре дня рабочих — это пересмотр и изменение трудового кодекса, сверхурочные. Насчет технологий — до этого заикались про счетчики, которые в режиме онлайн будут передавать показания. Однако их как не было, так и нет. По-прежнему ставят обыкновенные и передают сами потребители показания»;
«В Сбере сокращают айтишников… айтишников! Скоро всех заменят»;
«Можно было бы. Работу свою все равно делаем».
Региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий рассказала Городу55, что в объявлениях о найме график 4/3 (четыре рабочих и три выходных дня) чаще всего упоминается в вакансиях официантов, поваров, продавцов, работников складов, бариста. Продолжительность рабочего дня, которую указывают компании в таких вакансиях, обычно составляет не менее 9-10 часов. Также выбрать режим 4/3 с рабочим днем от четырех часов нередко предлагают водителям-экспедиторам, курьерам, операторам колл-центров.
«В Омской области в 2024 году количество вакансий с упоминанием графика 4/3 увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом. Эксперименты, которые проводятся в разных странах мира, подтверждают, что сокращенная неделя является важным фактором для привлечения персонала, способствует росту производительности и снижению числа больничных дней. Конечно, такой формат возможен не во всех сферах, он требует тщательной предварительной работы и должен быть поэтапным», — отметила Екатерина Салостий.
Например, график 4/3 со скользящими выходными указан в вакансии менеджера по продажам в автосалоне. Специалист будет работать с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 18.00 в субботу и воскресенье, получая фиксированную ставку за смену плюс проценты с продаж. Продавцу-консультанту в магазине одежды предлагают график 4/3 с фиксированными выходными. Также сотрудник может договориться о режиме работы 2/2.
Вариант занятости 4/3 с продолжительностью от четырех часов в день может выбрать повар-кассир в сети быстрого питания, его заработок будет зависеть от количества отработанных часов. На сокращённую рабочую неделю с 7-часовым рабочим днём может рассчитывать бухгалтер в управляющей жилищной компании. Бариста в кофейне будет работать по графику 4/3 или обсудить со сменщиком другой удобный режим.
***
Однозначного решения по вопросу перевода на четырехдневную рабочую неделю пока нет, и вряд ли оно появится в ближайшие годы. Однако сам факт того, что о четырехдневке заговорили, уже указывает на необходимость некоторых изменений и трудовой жизни россиян. Если у властей получится найти способ увеличить производительность труда, то вопрос организации четырехдневной рабочей недели, вероятно, решится сам собой.