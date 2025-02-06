Родителям омских школьников запретили общаться с учителями в WhatsApp

Posted 6 февраля, 10:53
Published 6 февраля, 10:53
Modified 6 февраля, 10:57
Updated 6 февраля, 10:57
В редакцию Города55 обратились родители учеников школы № 94 на улице Андрианова. Омичи сообщили, что родительские чаты перенесли из мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в РФ) в «Сферум».
Со слов родителей школьников, запрет на общение в WhatsApp действует с 1 февраля. Причины такого решения не оглашают. Город55 обратился с соответствующим вопросом в департамент образования омской мэрии, но в ведомстве не смогли оперативно предоставить информацию. Редакция направила в ведомство официальный запрос.
«Сферум» — это информационно-коммуникационная образовательная платформа для учителей, учеников и родителей. Она была создана Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ для реализации нацпроекта «Образование».