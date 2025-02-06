Родителям омских школьников запретили общаться с учителями в WhatsApp

Со слов родителей школьников, запрет на общение в WhatsApp действует с 1 февраля. Причины такого решения не оглашают. Город55 обратился с соответствующим вопросом в департамент образования омской мэрии, но в ведомстве не смогли оперативно предоставить информацию. Редакция направила в ведомство официальный запрос.