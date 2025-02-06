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Posted 6 февраля, 10:53

Published 6 февраля, 10:53

Modified 6 февраля, 10:57

Updated 6 февраля, 10:57

WhatsApp попал под запрет

Родителям омских школьников запретили общаться с учителями в WhatsApp

6 февраля 2025, 10:53
Фото: 1MI. WhatsApp попал под запрет
В качестве альтернативы для родительских чатов выбрали мессенджер «Сферум».

В редакцию Города55 обратились родители учеников школы № 94 на улице Андрианова. Омичи сообщили, что родительские чаты перенесли из мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в РФ) в «Сферум».

Со слов родителей школьников, запрет на общение в WhatsApp действует с 1 февраля. Причины такого решения не оглашают. Город55 обратился с соответствующим вопросом в департамент образования омской мэрии, но в ведомстве не смогли оперативно предоставить информацию. Редакция направила в ведомство официальный запрос.

«Сферум» — это информационно-коммуникационная образовательная платформа для учителей, учеников и родителей. Она была создана Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ для реализации нацпроекта «Образование».

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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Родители#Нацпроект#WhatsApp
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