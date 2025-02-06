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Posted 6 февраля, 11:22

Published 6 февраля, 11:22

Modified 6 февраля, 11:44

Updated 6 февраля, 11:44

иллюстрация

Ремонт моста через приток Оши обойдется бюджету Омской области в 46 млн рублей

6 февраля 2025, 11:22
Фото: 1MI. иллюстрация

«Омскавтодор» нашел подрядчика для ремонта моста через приток Оши

Контракт должен быть исполнен до конца 2025 года.

В текущем году в Омской области должен пройти ремонт моста через реку Большой Аев. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что этот мост находится в Большеуковском районе, на автомобильной дороге Большие Уки — Знаменское. В роли заказчика выступает АО «Омскавтодор», учредителем которого является региональный минэнерго. Контракт уже заключен, и работы обойдутся областному бюджету в 46,199 млн рублей.

Большой Аев (Ай для сибирских татар) относится к бассейну Иртыша, это приток реки Оша. Он протекает по Большеуковскому и Знаменскому районам, длина реки составляет 266 километров.

Напомним: в конце 2024 года вице-губернатор Динар Курманов рассказал о планах привести в порядок до 2030 года региональной дорожной сети общей протяженностью 1300 км. Предполагается, что финансирование будет идти как из регионального, так и из федерального бюджета.

До 2030 года в Омской области приведут в порядок 1300 километров до Усть-Ишима
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ремонт моста
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