Ремонт моста через приток Оши обойдется бюджету Омской области в 46 млн рублей

В текущем году в Омской области должен пройти ремонт моста через реку Большой Аев. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что этот мост находится в Большеуковском районе, на автомобильной дороге Большие Уки — Знаменское. В роли заказчика выступает АО «Омскавтодор», учредителем которого является региональный минэнерго. Контракт уже заключен, и работы обойдутся областному бюджету в 46,199 млн рублей.