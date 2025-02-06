Ремонт моста через приток Оши обойдется бюджету Омской области в 46 млн рублей

Posted 6 февраля, 11:22
Published 6 февраля, 11:22
Modified 6 февраля, 11:44
Updated 6 февраля, 11:44
В текущем году в Омской области должен пройти ремонт моста через реку Большой Аев. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что этот мост находится в Большеуковском районе, на автомобильной дороге Большие Уки — Знаменское. В роли заказчика выступает АО «Омскавтодор», учредителем которого является региональный минэнерго. Контракт уже заключен, и работы обойдутся областному бюджету в 46,199 млн рублей.
Большой Аев (Ай для сибирских татар) относится к бассейну Иртыша, это приток реки Оша. Он протекает по Большеуковскому и Знаменскому районам, длина реки составляет 266 километров.
Напомним: в конце 2024 года вице-губернатор Динар Курманов рассказал о планах привести в порядок до 2030 года региональной дорожной сети общей протяженностью 1300 км. Предполагается, что финансирование будет идти как из регионального, так и из федерального бюджета.