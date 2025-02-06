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Posted 6 февраля, 10:32

Published 6 февраля, 10:32

Modified 6 февраля, 10:48

Updated 6 февраля, 10:48

Дамир Шарипзянов

«Работать более чем усердно»: капитан «Авангарда» подробнее рассказал о системе Буше

6 февраля 2025, 10:32
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
С приходом Ги Буше в «Авангард» игроки начали усерднее работать и перестали играть в откат.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о требованиях Ги Буше, одно из главных — работать более чем усердно на каждой тренировке и каждом матче.

— Какие требования Буше предъявляет к игрокам «Авангарда»? –

— Работать. И не просто усердно работать, а делать это еще на уровень выше. Более чем усердно. Работа — это главное, что будет приносить нам успех.

— До приезда в «Авангард» Буше был известен как амбассадор защитной схемы 1-3-1. Вы предполагали, что, несмотря на такую репутацию, Буше поставит команде зрелищный хоккей?

— Я тоже смотрел видео игры прошлых команд Буше. Но это было много лет назад, столько времени уже прошло. Много воды утекло. Поэтому я просто посмотрел видео и не обращал на них внимания. Как только Ги приехал в Омск, сразу стало понятно, какой хоккей он будет ставить команде. Поняли, что мы не будем откатываться, и так и получилось, сейчас мы не играем в откат.

Напомним, ранее о работе с Ги Буше высказался нападающий «Авангарда» Райан Спунер. Он рассказал, что после прихода специалиста команда преобразилась не только в игровом плане, но и в настрое.

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#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Омский авангард#Главный тренер#КЦ
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