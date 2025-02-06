«Работать более чем усердно»: капитан «Авангарда» подробнее рассказал о системе Буше

— Я тоже смотрел видео игры прошлых команд Буше. Но это было много лет назад, столько времени уже прошло. Много воды утекло. Поэтому я просто посмотрел видео и не обращал на них внимания. Как только Ги приехал в Омск, сразу стало понятно, какой хоккей он будет ставить команде. Поняли, что мы не будем откатываться, и так и получилось, сейчас мы не играем в откат.