«Работать более чем усердно»: капитан «Авангарда» подробнее рассказал о системе Буше

Posted 6 февраля, 10:32
Published 6 февраля, 10:32
Modified 6 февраля, 10:48
Updated 6 февраля, 10:48
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о требованиях Ги Буше, одно из главных — работать более чем усердно на каждой тренировке и каждом матче.
— Какие требования Буше предъявляет к игрокам «Авангарда»? –
— Работать. И не просто усердно работать, а делать это еще на уровень выше. Более чем усердно. Работа — это главное, что будет приносить нам успех.
— До приезда в «Авангард» Буше был известен как амбассадор защитной схемы 1-3-1. Вы предполагали, что, несмотря на такую репутацию, Буше поставит команде зрелищный хоккей?
— Я тоже смотрел видео игры прошлых команд Буше. Но это было много лет назад, столько времени уже прошло. Много воды утекло. Поэтому я просто посмотрел видео и не обращал на них внимания. Как только Ги приехал в Омск, сразу стало понятно, какой хоккей он будет ставить команде. Поняли, что мы не будем откатываться, и так и получилось, сейчас мы не играем в откат.
Напомним, ранее о работе с Ги Буше высказался нападающий «Авангарда» Райан Спунер. Он рассказал, что после прихода специалиста команда преобразилась не только в игровом плане, но и в настрое.