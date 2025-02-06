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Posted 6 февраля, 13:29

Published 6 февраля, 13:29

Modified 6 февраля, 13:29

Updated 6 февраля, 13:29

В центре «Россия» может появиться экспозиция об успехах молодых ученых

Путин предложил создать экспозицию об успехах молодых ученых в центре «Россия»

6 февраля 2025, 13:29
Фото: 1MI. В центре «Россия» может появиться экспозиция об успехах молодых ученых
Такую идею глава государства высказал на церемонии вручения премий молодым ученым.

Сегодня, 6 февраля, на церемонии вручения премий молодым ученым президент Владимир Путин предложил создать экспозицию об их успехах в центре «Россия». По мнению главы государства, достижения российской науки должны найти свое отражение на одной из площадок национального центра.

«Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. Есть идея создать специальную экспозицию на площадке национального центра „Россия“, чтобы ее посетители — это и наши граждане, и зарубежные гости — могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России», — отметил Путин.

Президент также добавил, что важно не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, заниматься популяризацией, но и выделять достойное финансирование для их работы.

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