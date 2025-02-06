Путин предложил создать экспозицию об успехах молодых ученых в центре «Россия»

Posted 6 февраля, 13:29
Published 6 февраля, 13:29
Modified 6 февраля, 13:29
Updated 6 февраля, 13:29
Сегодня, 6 февраля, на церемонии вручения премий молодым ученым президент Владимир Путин предложил создать экспозицию об их успехах в центре «Россия». По мнению главы государства, достижения российской науки должны найти свое отражение на одной из площадок национального центра.
«Хотим, чтобы вся страна, подрастающее поколение, знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. Есть идея создать специальную экспозицию на площадке национального центра „Россия“, чтобы ее посетители — это и наши граждане, и зарубежные гости — могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых ученых России», — отметил Путин.
Президент также добавил, что важно не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, заниматься популяризацией, но и выделять достойное финансирование для их работы.