Проект гостиницы на месте бывшей фабрики «Луч» поддержало омское правительство

Posted 6 февраля, 04:33
Published 6 февраля, 04:33
Modified 6 февраля, 04:38
Updated 6 февраля, 04:38
Правительство Омской области на инвесткомитете одобрило проект строительства гостиницы на улице Интернациональной, рядом с Соборной площадью. На этом месте стоит здание бывшей обувной фабрики «Луч», которое было построено еще в 1915 году. Оно признано объектом культурного наследия, но его планируют отреставрировать и использовать для новых целей. Сообщает «Новый Омск».
Инвестором старинного здания выступает директор компании «Основа Холдинг» Александр Антропенко. По словам единственного владельца, на месте фабрики построят новый многофункциональный комплекс площадью 21,5 тысяч кв. м. Здесь разместятся гостиничные номера, апартаменты, ресторан, лаундж-бар и офисы.
Напомним, проект обсуждается с 2019 года. Омский инвестор оценивает проект в 4 млрд рублей.