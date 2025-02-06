Проект гостиницы на месте бывшей фабрики «Луч» поддержало омское правительство

Правительство Омской области на инвесткомитете одобрило проект строительства гостиницы на улице Интернациональной, рядом с Соборной площадью. На этом месте стоит здание бывшей обувной фабрики «Луч», которое было построено еще в 1915 году. Оно признано объектом культурного наследия, но его планируют отреставрировать и использовать для новых целей. Сообщает «Новый Омск».