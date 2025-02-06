Прибыль НОВИКОМа за 2024 год достигла 30,6 млрд рублей

Posted 6 февраля, 10:52
Published 6 февраля, 10:52
Modified 6 февраля, 10:52
Updated 6 февраля, 10:52
Позитивная динамика показателей в прошлом году стала возможной благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю банка, диверсификации и стабильности ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитала, сообщает newstracker.ru.
Чистый процентный доход банка увеличился на 52,2%, достигнув 54,2 миллиарда рублей. Собственные средства банка увеличились на 27,3%, с 93,1 миллиарда до 118,5 миллиарда рублей. Основная часть ресурсной базы представлена средствами клиентов. Сумма остатков на счетах составила 891,8 миллиарда рублей.
В 2024 году НОВИКОМ продолжил финансовую поддержку отечественной промышленности, благодаря чему предприятия расширяют производства, внедряют современные технологии и проводят НИОКР.
Кроме этого, банк, аккредитованный во всех государственных механизмах льготного кредитования промышленности, активно использует имеющиеся меры государственной поддержки, что помогает снизить стоимость обслуживания кредитов и позволяет компаниям направлять высвобожденные средства в инвестиции.
Позитивные результаты работы привели к тому, что акционеры НОВИКОМа получили дивиденды в размере 5,7 миллиарда рублей в 2024 году. Основным акционером является государственная корпорация «Ростех», которая планирует использовать эти средства для дальнейшего развития российской промышленности и реализации важных для страны проектов.
Елена Георгиева, председатель правления НОВИКОМа и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что последовательность в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту помогли банку успешно преодолеть вызовы времени и продемонстрировать рост показателей по итогам года. Такие результаты подтверждают эффективность стратегии компании и мотивируют продолжать разработку инновационных финансовых решений в интересах крупных промышленных предприятий и их сотрудников. По ее словам, оставаясь надежным финансовым партнером, НОВИКОМ способствует укреплению технологического лидерства России.