Прибыль НОВИКОМа за 2024 год достигла 30,6 млрд рублей

Елена Георгиева, председатель правления НОВИКОМа и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что последовательность в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту помогли банку успешно преодолеть вызовы времени и продемонстрировать рост показателей по итогам года. Такие результаты подтверждают эффективность стратегии компании и мотивируют продолжать разработку инновационных финансовых решений в интересах крупных промышленных предприятий и их сотрудников. По ее словам, оставаясь надежным финансовым партнером, НОВИКОМ способствует укреплению технологического лидерства России.