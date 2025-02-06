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Posted 6 февраля, 11:57

Published 6 февраля, 11:57

Modified 6 февраля, 14:46

Updated 6 февраля, 14:46

Так выглядели затопленные участки осенью

Поиск виновных продолжается. Как ТГК-11 отстаивает свою версия затопления в Осташково

6 февраля 2025, 11:57
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Так выглядели затопленные участки осенью
Сюжет
Чистый воздух
После жалоб дачников на очередной потоп на садовых участках ТГК-11 отправилась в СНТ «Сибирский садовод — 4». На территории под снегом стоит вода.

Сегодня, 6 февраля, «ТГК-11» провела выезд в СНТ «Сибирский садовод — 4», чтобы в очередной раз попытаться выяснить причину наводнения на местных дачах. На воду под снегом обратили внимание владельцы участков. Омский эколог Владимир Лифантьев считает, что потоп посреди зимы «рушит гипотезу о „паводковых водах“ как основной причине подтоплений — до таяния снега еще месяц с лишним».

«Судя по тому, что в команде энергетиков приехал в том числе и пиарщик с видеокамерой, на „ТГК-11“ хотели сделать „опровержение“. Правда, дачники были наготове, провели всю комиссию (представители ТГК-11, городской администрации и природоохранной прокуратуры) по домам с полными подвалами воды. Затем выдолбили во льду на своих участках еще несколько лунок и продемонстрировали слой воды глубиной как минимум в 30 см. Так что „рекламного мероприятия“ у „ТГК-11“ не получилось», — рассказал эколог в своем телеграм-канале.

Лифантьев считает, что зимой все более отчетливо видны очертания экологической катастрофы.

«Зато комиссия подтвердила наличие воды подо льдом, что обесценивает результаты купленной энергетиками экспертизы, которая нам рассказывала про „ливневые“ и „талые“ воды», — добавил Владимир Лифантьев.
Пострадали 10 садовых кооперативов
Пострадали 10 садовых кооперативов. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

В «ТГК-11» рассказали, что на территории СНТ и вокруг нет их коммуникаций.

«Как определили сами садоводы, вода стоит примерно в 15-20 см под снегом, ниже земля промерзла. Это в целом соответствует тем выводам, которые нам ранее дали несколько экспертиз — высокий уровень грунтовых вод», — сообщили в компании.

В организации рассказали, что также приглашали к осмотру территории СНТ Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, администрацию города и Омского района, однако ведомства проигнорировали выезд. Прибыли лишь представители Октябрьского округа.

«Мы предполагали совместную профессиональную работу однако в сложившейся ситуации полноценный обмен мнениями и выработка консолидированного подхода к решению проблемы оказались затруднены. АО „ТГК-11“ заинтересовано в поиске и установлении истинных причин затопления территории, прилегающей к границам золоотвала ТЭЦ-5. Нам необходимо иметь полную географию выхода воды и владеть объективной информацией на данный момент», — добавили в компании.

В мэрии Омска Городу55 сообщили, что на месте работали как представители мэрии, так и сотрудники прокуратуры.

«Представители Администрации города Омска и представители прокуратуры присутствовали на мероприятии. Это отражено на видеозаписи, которую вели и сотрудники ТГК-11», — уточнили в мэрии Омска.

Вода не ушла к зиме
Вода не ушла к зиме. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Напомним, проблемы на дачах в микрорайоне Осташково начались прошлым летом. Омичи предположили, что вода приходит из золоотвала ТЭЦ-5. К началу сентября ситуация усугубилась настолько, что в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково пришлось ввести режим повышенной готовности. Пострадали СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».

К концу дачного сезона вода так и не ушла. Город55 побывал в пострадавших садовых товариществах. На печальные последствия наводнения можно посмотреть в нашем репортаже.

В январе «ТГК-11» показала для омских журналистов, как работает золоотвал. В компании сообщили, что из-за воды страдают и коммуникации ТЭЦ-5 — ржавеют трубы. Их замена повлечет дополнительные расходы. Из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5. К слову, золоотвал бы и вовсе не пригодился, если бы теплоэлектроцентраль перевели на газ. Это мероприятие оценивают в 10 млрд рублей. Примерно на такую же сумму ТГК-11 ежегодно закупает уголь.

История с выяснением причин наводнения обещает быть долгой. Пока же дачники, чьи участки оказались под водой, могут рассчитывать лишь на компенсацию земельного налога. Правда суммы составляют всего лишь 300-350 рублей.

Недалеко до экологической катастрофы. Что происходит вокруг золоотвала омской ТЭЦ-5
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#Евгений Игишев#Омск#Водоснабжение#Администрация#Чистый воздух#ТГК-11#Затопление#ТЭЦ-5#Грунтовые воды#Природоохранная прокуратура#Экологическая катастрофа
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