Поиск виновных продолжается. Как ТГК-11 отстаивает свою версия затопления в Осташково

В январе «ТГК-11» показала для омских журналистов, как работает золоотвал. В компании сообщили, что из-за воды страдают и коммуникации ТЭЦ-5 — ржавеют трубы. Их замена повлечет дополнительные расходы. Из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5. К слову, золоотвал бы и вовсе не пригодился, если бы теплоэлектроцентраль перевели на газ. Это мероприятие оценивают в 10 млрд рублей. Примерно на такую же сумму ТГК-11 ежегодно закупает уголь.