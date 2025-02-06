Поиск виновных продолжается. Как ТГК-11 отстаивает свою версия затопления в Осташково

Posted 6 февраля, 11:57
Published 6 февраля, 11:57
Modified 6 февраля, 14:46
Updated 6 февраля, 14:46
Сегодня, 6 февраля, «ТГК-11» провела выезд в СНТ «Сибирский садовод — 4», чтобы в очередной раз попытаться выяснить причину наводнения на местных дачах. На воду под снегом обратили внимание владельцы участков. Омский эколог Владимир Лифантьев считает, что потоп посреди зимы «рушит гипотезу о „паводковых водах“ как основной причине подтоплений — до таяния снега еще месяц с лишним».
«Судя по тому, что в команде энергетиков приехал в том числе и пиарщик с видеокамерой, на „ТГК-11“ хотели сделать „опровержение“. Правда, дачники были наготове, провели всю комиссию (представители ТГК-11, городской администрации и природоохранной прокуратуры) по домам с полными подвалами воды. Затем выдолбили во льду на своих участках еще несколько лунок и продемонстрировали слой воды глубиной как минимум в 30 см. Так что „рекламного мероприятия“ у „ТГК-11“ не получилось», — рассказал эколог в своем телеграм-канале.
Лифантьев считает, что зимой все более отчетливо видны очертания экологической катастрофы.
«Зато комиссия подтвердила наличие воды подо льдом, что обесценивает результаты купленной энергетиками экспертизы, которая нам рассказывала про „ливневые“ и „талые“ воды», — добавил Владимир Лифантьев.
В «ТГК-11» рассказали, что на территории СНТ и вокруг нет их коммуникаций.
«Как определили сами садоводы, вода стоит примерно в 15-20 см под снегом, ниже земля промерзла. Это в целом соответствует тем выводам, которые нам ранее дали несколько экспертиз — высокий уровень грунтовых вод», — сообщили в компании.
В организации рассказали, что также приглашали к осмотру территории СНТ Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, администрацию города и Омского района, однако ведомства проигнорировали выезд. Прибыли лишь представители Октябрьского округа.
«Мы предполагали совместную профессиональную работу однако в сложившейся ситуации полноценный обмен мнениями и выработка консолидированного подхода к решению проблемы оказались затруднены. АО „ТГК-11“ заинтересовано в поиске и установлении истинных причин затопления территории, прилегающей к границам золоотвала ТЭЦ-5. Нам необходимо иметь полную географию выхода воды и владеть объективной информацией на данный момент», — добавили в компании.
В мэрии Омска Городу55 сообщили, что на месте работали как представители мэрии, так и сотрудники прокуратуры.
«Представители Администрации города Омска и представители прокуратуры присутствовали на мероприятии. Это отражено на видеозаписи, которую вели и сотрудники ТГК-11», — уточнили в мэрии Омска.
Напомним, проблемы на дачах в микрорайоне Осташково начались прошлым летом. Омичи предположили, что вода приходит из золоотвала ТЭЦ-5. К началу сентября ситуация усугубилась настолько, что в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково пришлось ввести режим повышенной готовности. Пострадали СНТ «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод — 4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод» и «40 лет Октября».
К концу дачного сезона вода так и не ушла. Город55 побывал в пострадавших садовых товариществах. На печальные последствия наводнения можно посмотреть в нашем репортаже.
В январе «ТГК-11» показала для омских журналистов, как работает золоотвал. В компании сообщили, что из-за воды страдают и коммуникации ТЭЦ-5 — ржавеют трубы. Их замена повлечет дополнительные расходы. Из-за подтопления золоотвала может остановиться ТЭЦ-5. К слову, золоотвал бы и вовсе не пригодился, если бы теплоэлектроцентраль перевели на газ. Это мероприятие оценивают в 10 млрд рублей. Примерно на такую же сумму ТГК-11 ежегодно закупает уголь.
История с выяснением причин наводнения обещает быть долгой. Пока же дачники, чьи участки оказались под водой, могут рассчитывать лишь на компенсацию земельного налога. Правда суммы составляют всего лишь 300-350 рублей.