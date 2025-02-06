Поддержка автоспорта: «Газпромнефть-СМ» получила благодарность организаторов ЧР

Posted 6 февраля, 06:30
Published 6 февраля, 06:30
Modified 6 февраля, 06:30
Updated 6 февраля, 06:30
Предметом особенной гордости омского завода смазочных материалов стала линейка масел G-Energy Racing 10W-60, разработанных специально под самые серьезные нагрузки: особенная формула защищает мотор автомобиля от износа даже на высоких оборотах и при экстремальном нагреве.
Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, компания предлагает широкий ассортимент продукции, которая соответствует требованиям как профессионального автоспорта, так и повседневной эксплуатации.
«Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен», — заявил Анатолий Скоромец.
Кроме того, продукция «Газпромнефть-СМ» уже не раз доказывала свои уникальные свойства: например, линейка G-Energy 15W-50 «поучаствовала» и в марафоне Кубка России. Но и в этот раз, пусть и в рамках испытаний на учебно-тренировочных сборах, результаты применения масел G-Energy Racing оказались «на высоте» и удостоились оценки Сергея Сироткина — главы Академии СМП.