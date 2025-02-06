Поддержка автоспорта: «Газпромнефть-СМ» получила благодарность организаторов ЧР

Кроме того, продукция «Газпромнефть-СМ» уже не раз доказывала свои уникальные свойства: например, линейка G-Energy 15W-50 «поучаствовала» и в марафоне Кубка России. Но и в этот раз, пусть и в рамках испытаний на учебно-тренировочных сборах, результаты применения масел G-Energy Racing оказались «на высоте» и удостоились оценки Сергея Сироткина — главы Академии СМП.