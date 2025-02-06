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Posted 6 февраля, 06:30

Published 6 февраля, 06:30

Modified 6 февраля, 06:30

Updated 6 февраля, 06:30

Поддержка автоспорта: «Газпромнефть-СМ» получила благодарность организаторов ЧР

Поддержка автоспорта: «Газпромнефть-СМ» получила благодарность организаторов ЧР

6 февраля 2025, 06:30
Фото: Станислав Тен.
Организаторы чемпионата России по кольцевым автогонкам провели серию испытаний моторных масел, среди которых — продукция омского завода «Газпромнефть — смазочные материалы». По итогам тестов компания получила благодарность Академии СМП за поддержку автоспорта.

Предметом особенной гордости омского завода смазочных материалов стала линейка масел G-Energy Racing 10W-60, разработанных специально под самые серьезные нагрузки: особенная формула защищает мотор автомобиля от износа даже на высоких оборотах и при экстремальном нагреве.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, компания предлагает широкий ассортимент продукции, которая соответствует требованиям как профессионального автоспорта, так и повседневной эксплуатации.

«Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен», — заявил Анатолий Скоромец.

Кроме того, продукция «Газпромнефть-СМ» уже не раз доказывала свои уникальные свойства: например, линейка G-Energy 15W-50 «поучаствовала» и в марафоне Кубка России. Но и в этот раз, пусть и в рамках испытаний на учебно-тренировочных сборах, результаты применения масел G-Energy Racing оказались «на высоте» и удостоились оценки Сергея Сироткина — главы Академии СМП.

«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект про историю и развитие смазочных материалов
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#Илья Скобин#Спорт#Новости#Чемпионат России#Газпромнефть#Моторные масла#G-Energy Racing#Автоспорт
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