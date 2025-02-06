Победа по-капитански: «Авангард» на выезде одолел «Ладу» со счетом 2:1

Posted 6 февраля, 20:14
Published 6 февраля, 20:14
Modified 6 февраля, 20:14
Updated 6 февраля, 20:14
Сегодня в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местной «Ладой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу омской команды. Обе шайбы «ястребов» забросил капитан Дамир Шарипзянов, а у хозяев льда отличился Рафаэль Бикмуллин.
В первом периоде команды не смогли открыть счет, но периодически обменивались опасными моментами. Один из таких мог вывести «Авангард» вперед: под конец первого отрезка Дамир Шарипзянов переиграл голкипера Александра Трушкова и даже успел получить поздравления от партнеров по команде, но главный тренер «Лады» Павел Зубов воспользовался запросом на видеоповтор момента. И не зря. Судьи зафиксировали, что капитан «ястребов» забил гол во время положения вне игры и отменили шайбу.
Второй период начался с активных атак омичей, но, к сожалению, ни одна из них не оказалась результативной. На шестой минуте Рафаэль Бикмуллин с передачи Артема Манукяна и Энтони Камары открыл счет в матче. Эта шайба взбодрила тольяттинцев и у ворот Михаила Бердина стало больше опасных моментов.
Только под занавес второй двадцатиминутки «Авангарду» удалось сравнять счет: отличился Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Райана Меркли. За несколько минут до сирены случился уже менее приятный для омичей эпизод: шайба попала в лицо Наилю Якупову, тот сразу ушел в подтрибунное помещение и вышел на лед только в следующем периоде.
В самом начале третьего периода Марк Верба отправился в штрафной бокс за задержку соперника клюшкой, омичи остались в меньшинстве, но отстояли. Почти сразу после возвращения Марка Райан Меркли создал опасный момент, но шайба все-таки не оказалась в створе. Это быстро исправил капитан «Авангарда» Шарипзянов. С передачи Райана Спунера и Игоря Мартынова он забил гол и вывел команду вперед, а себе прибавил еще одно очко.
На последних минутах игроки «Лады» отчаянно пытались сравнять счет и перевести игру в овертайм, но защита «ястребов» снова не подвела. Матч завершился со счетом 2:1.
После победы в Тольятти «Авангард» сохраняет за собой шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 60 после 53 матчей. «Лада» же расположилась на десятой строчке Востока с 42 очками в 51 матче. Следующая игра омичей пройдет во Владивостоке с «Адмиралом», а тольяттинцев — в Новосибирске с «Сибирью».
Ранее Город55 рассказывал, как прошел предыдущий матч «Авангарда» на арене московского ЦСКА. Тогда омичи уступили «армейцам» в серии буллитов, основное время же закончилось со счетом 1:1, у «ястребов» отличился Наиль Якупов, а у столичной команды — Никита Нестеров.