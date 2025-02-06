gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 20:14

Published 6 февраля, 20:14

Modified 6 февраля, 20:14

Updated 6 февраля, 20:14

Райан Спунер и Райан Меркли

Победа по-капитански: «Авангард» на выезде одолел «Ладу» со счетом 2:1

6 февраля 2025, 20:14
Фото: ХК «Авангард». Райан Спунер и Райан Меркли
Обе шайбы «ястребов» забросил капитан команды Дамир Шарипзянов.

Сегодня в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местной «Ладой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу омской команды. Обе шайбы «ястребов» забросил капитан Дамир Шарипзянов, а у хозяев льда отличился Рафаэль Бикмуллин.

В первом периоде команды не смогли открыть счет, но периодически обменивались опасными моментами. Один из таких мог вывести «Авангард» вперед: под конец первого отрезка Дамир Шарипзянов переиграл голкипера Александра Трушкова и даже успел получить поздравления от партнеров по команде, но главный тренер «Лады» Павел Зубов воспользовался запросом на видеоповтор момента. И не зря. Судьи зафиксировали, что капитан «ястребов» забил гол во время положения вне игры и отменили шайбу.

Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов. Фото: ХК «Авангард»

Второй период начался с активных атак омичей, но, к сожалению, ни одна из них не оказалась результативной. На шестой минуте Рафаэль Бикмуллин с передачи Артема Манукяна и Энтони Камары открыл счет в матче. Эта шайба взбодрила тольяттинцев и у ворот Михаила Бердина стало больше опасных моментов.

Только под занавес второй двадцатиминутки «Авангарду» удалось сравнять счет: отличился Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Райана Меркли. За несколько минут до сирены случился уже менее приятный для омичей эпизод: шайба попала в лицо Наилю Якупову, тот сразу ушел в подтрибунное помещение и вышел на лед только в следующем периоде.

Михаил Бердин
Михаил Бердин. Фото: ХК «Авангард»

В самом начале третьего периода Марк Верба отправился в штрафной бокс за задержку соперника клюшкой, омичи остались в меньшинстве, но отстояли. Почти сразу после возвращения Марка Райан Меркли создал опасный момент, но шайба все-таки не оказалась в створе. Это быстро исправил капитан «Авангарда» Шарипзянов. С передачи Райана Спунера и Игоря Мартынова он забил гол и вывел команду вперед, а себе прибавил еще одно очко.

На последних минутах игроки «Лады» отчаянно пытались сравнять счет и перевести игру в овертайм, но защита «ястребов» снова не подвела. Матч завершился со счетом 2:1.

После победы в Тольятти «Авангард» сохраняет за собой шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея 60 после 53 матчей. «Лада» же расположилась на десятой строчке Востока с 42 очками в 51 матче. Следующая игра омичей пройдет во Владивостоке с «Адмиралом», а тольяттинцев — в Новосибирске с «Сибирью».

Ранее Город55 рассказывал, как прошел предыдущий матч «Авангарда» на арене московского ЦСКА. Тогда омичи уступили «армейцам» в серии буллитов, основное время же закончилось со счетом 1:1, у «ястребов» отличился Наиль Якупов, а у столичной команды — Никита Нестеров.

Владимир Ткачев рассказал, когда выйдет на лед после серьезной травмы
Узнать подробнее
«Работать более чем усердно»: капитан «Авангарда» подробнее рассказал о системе Буше
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика