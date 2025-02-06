Победа по-капитански: «Авангард» на выезде одолел «Ладу» со счетом 2:1

В первом периоде команды не смогли открыть счет, но периодически обменивались опасными моментами. Один из таких мог вывести «Авангард» вперед: под конец первого отрезка Дамир Шарипзянов переиграл голкипера Александра Трушкова и даже успел получить поздравления от партнеров по команде, но главный тренер «Лады» Павел Зубов воспользовался запросом на видеоповтор момента. И не зря. Судьи зафиксировали, что капитан «ястребов» забил гол во время положения вне игры и отменили шайбу.