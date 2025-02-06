Песня омской группы прозвучала в сериале на ТНТ

Ранее мы писали, что в феврале омичей ждет много концертов и других массовых мероприятий. О приближающихся событиях сообщают уличные баннеры, реклама в интернете и соцсети артистов. Февральская афиша пестрит разнообразием: интересное событие для себя найдут все: любители классики, хип-хопа, камерных концертов и «вечных» хитов.