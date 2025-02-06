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Posted 6 февраля, 17:42

Published 6 февраля, 17:42

Modified 6 февраля, 17:56

Updated 6 февраля, 17:56

Песня омской группы прозвучала в сериале на ТНТ

Песня омской группы прозвучала в сериале на ТНТ

6 февраля 2025, 17:42
Фото: ТНТ и Павел Цельмер.
Трек стал частью киноленты «Девушки с Макаровым».

Песня, записанная омичами в марте 2024 года, стала частью финала сериала «Девушки с Макаровым» (18+) на телеканале ТНТ. Трек «Запомни» написали музыкант, стендап-комик Рамис Ахметов и участники группы «Клуб 33»: Николай Смирнов, Евгений Шамрай, Сергей Сухарев.

Фото: ТНТ и Павел Цельмер

Создатели уверены, что песня передает атмосферу ключевого момента.

Ранее мы писали, что в феврале омичей ждет много концертов и других массовых мероприятий. О приближающихся событиях сообщают уличные баннеры, реклама в интернете и соцсети артистов. Февральская афиша пестрит разнообразием: интересное событие для себя найдут все: любители классики, хип-хопа, камерных концертов и «вечных» хитов.

В материале Города55 рассказываем, куда можно сходить в Омске во второй месяц зимы и сколько придется потратить на такие развлечения.

«Пришлось собрать все свои силы»: омский оркестр рассказал о гастролях в Китае
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#Ольга Скворцова#Общество#Музыка#Омск#Сериал#Рамис Ахметов#ТНТ#Концерты
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