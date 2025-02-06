Песня омской группы прозвучала в сериале на ТНТ

Posted 6 февраля, 17:42
Published 6 февраля, 17:42
Modified 6 февраля, 17:56
Updated 6 февраля, 17:56
Песня, записанная омичами в марте 2024 года, стала частью финала сериала «Девушки с Макаровым» (18+) на телеканале ТНТ. Трек «Запомни» написали музыкант, стендап-комик Рамис Ахметов и участники группы «Клуб 33»: Николай Смирнов, Евгений Шамрай, Сергей Сухарев.
Создатели уверены, что песня передает атмосферу ключевого момента.
Ранее мы писали, что в феврале омичей ждет много концертов и других массовых мероприятий. О приближающихся событиях сообщают уличные баннеры, реклама в интернете и соцсети артистов. Февральская афиша пестрит разнообразием: интересное событие для себя найдут все: любители классики, хип-хопа, камерных концертов и «вечных» хитов.
В материале Города55 рассказываем, куда можно сходить в Омске во второй месяц зимы и сколько придется потратить на такие развлечения.